Странная смерть 14-летней девочки в Мариуполе: близкие не верят в версию о самоубийстве

Происшествия

В Мариуполе возле недостроенной высотки было обнаружено тело школьницы, которая пропала накануне. Об этом сообщили в полиции города.

В Кальмиусском районе города в воскресенье, 29 сентября, возле недостроенного корпуса горбольницы № 1 на Никопольском проспекте обнаружили мертвой 14-летнюю школьницу, которая накануне, 28 сентября, ушла из дому и не вернулась. По данном факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Самоубийство» Уголовного кодекса Украины. При осмотре тела следов борьбы обнаружено не было, однако более точная информация появится после заключения судмедэкспертов и выяснения всех обстоятельств происшествия, уточнили в полиции.

Недостроенный девятиэтажный корпус больницы, всего лишь один из долгостроев в городе, которые притягивают к себе трейсеров и тех, кто хочет свести счеты с жизнью. Пока правоохранители не связывают это происшествие с «группами смерти» в соцсети: по их информации волна убийственных квестов прошла в городе два-три года назад. А в последнее время если и были случаи роковых прыжков с недостроенных высоток, то по разным причинам.

Родственники погибшей девочки рассказали местному изданию о том, что она вышла из дому на прогулку около 16:00 в субботу и была в хорошем настроении: «Мы обсудили, что Карина хочет на ужин, планировали поход по магазинам в воскресенье. Но к ужину она так и не пришла. Мы стали звонить, но Карина не брала трубку», — рассказала тетя девочки.

По словам тети и бабушки, на попечении которых находилась школьница, они стали искать ее везде: звонили друзьям, писали в соцсетях, обратились и в полицию. В конце концов кто-то из знакомых пропавшей девочки сообщил родственницам о том, что она с другими подростками гуляла в районе недостроя. Бросившись по указанному адресу уже в сумерках, женщины не нашли Карину, которая не отвечала на их крики и не брала трубку. Однако, вернувшись утром на это место, бабушка увидела тело своей внучки: оно находилось в полусидячем положении — девочка как бы опиралась спиной на стену здания…

Мама погибшей девочки, которая воспитывала ее одна, умерла четыре года назад. Опеку над ней оформила бабушка. По ее словам, вся семья окружила осиротевшую девочку любовью и заботой — ее водили к психологу, ни в чем ей не отказывали.

Не верят в самоубийство и одноклассники погибшей. По их словам, Карина была спокойная и приветливой, хорошо училась, не страдала от неразделенной любви, не интересовалась «группами смерти» в социальных сетях и суицидальными интернет-играми «Момо» и «Синий кит».

Фото i24 com.ua

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