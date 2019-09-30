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Лоббисты олигарха Игоря Коломойского добивались от НКРЭКУ снижения ценовых ограничений на рынке электроэнергии, чтобы ток для его предприятий стал дешевле. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

«В последнее время председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады Андрей Герус активно лоббировал идею снижения этих прайскепов в дневное время и повышение в ночное. Мотивация у него простая и не новая — злоупотребление ДТЭК на этих рынках и необходимость снижения тарифов для бизнеса. В основном бизнеса Коломойского, но об этом Андрей Михайлович недоговаривает», — написал Трохимец.

Эксперт отметил, что инициаторы снижения ограничений не имеют никаких расчетов, подтверждающих необходимость такого решения, а просто пытались его продавить через регулятора.

«Я задал простые вопросы: „Есть расчеты, обосновывающие необходимость изменения price caps? Если есть, то на чем они основываются? Учтены ли все факторы (невозможность купить уголь по „пониженным“ биржевым индексам, значительно выше себестоимость украинского угля, открытый за одну ночь тем же Герусом свободный импорт электроэнергии из России и Беларуси и т. д. )?“ Оказалось, что ни у кого — ни в НКРЭКУ, ни в Министерстве, ни в комитете, ни даже у наших международных партнеров с USAID таких расчетов нету. Более того, последние во время своего выступления сообщили, что 78 дней, которые прошли после запуска рынка, небольшой срок для анализа», — сообщил Трохимец.

По мнению эксперта, отказ НКРЭКУ изменить price caps свидетельствует о независимости регулятора.

Напомним, сегодня стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке (price caps).

Ранее бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что инициатива по изменению ценовых ограничений на рынке «на сутки вперед», вызвана желанием власти удовлетворить интересы спонсоров избирательной кампании, но это решение ударит прежде всего по шахтерам.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснял, что изменение ценовых ограничений означает снижение стоимости угля в тарифе для ТЭС, а это приведет к росту задолженности по зарплатам перед шахтерами.

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