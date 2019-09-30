Порошенко назначил награду в 3 миллиона гривен за информацию об обидчиках Гонтаревой

Политика

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко объявил награду для тех, кто сможет помочь вычислить организаторов недавних нападений на Валерию Гонтареву. Интересует информация как о поджигателях дома Гонтаревой под Киевом, так и о той группе, которая сожгла машину родственницы экс-главы Нацбанка. Также награда ждет тех, кто сможет помочь в расследовании случая о наезде автомобиля на Гонтареву и причинении ей тяжелых травм.

«Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это — тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой. Информацию, которая позволит привлечь виновных к ответственности», — уточнил Порошенко.

По мнению политика, атаки на Гонтареву — месть со стороны ее недругов: «Думают, что Бога за бороду схватили. Уверены, что спрячут концы в воду. Круг лиц, на которых ложится подозрение, не так уж и широк. Пальцем ткнешь — и попадешь. Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону».

Напомним, ранее Порошенко посетил Гонтареву в больнице Лондона, где экс-глава Нацбанка проходит курс лечения после ДТП.

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