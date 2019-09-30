Украина

Журналисты потребовали от Зеленского уволить Мендель за "непрофессионализм и неэтичное поведение"

Журналистское сообщество требует от президента Владимира Зеленского уволить его пресс-секретаря Юлию Мендель. Причиной для такого шага называют «непрофессионализм, неэтичное поведение и провоцирование конфликтов» со стороны спикера главы государства.

Если ранее сообщество «Медиа за сознательный выбор» требовало от президента просто отреагировать на поведение Мендель, то теперь представители СМИ хотят более жестких мер.

«Требуем уволить Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. От Офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко», — цитирует журналистское обращение «Украинская правда».

Напомним, первые призывы к увольнению Юлии Мендель прозвучали еще в июне 2019 года, вскоре после назначения пресс-секретаря. Президенту была составлена петиция, где поведение Мендель называли «хамским». Петиция не собрала нужное количество голосов и была отправлена в архив.

С тех пор число претензий к Мендель выросло. Не осталось незамеченным грубое поведение по отношению к журналистам Сергею Андрушко и Кристоферу Миллеру.

Последний скандальный случай, связанный с Мендель, это было посещение пресс-секретарем юмористического шоу «Женский квартал» в День памяти жертв Бабьего Яра.

Фото Iuliia Mendel

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