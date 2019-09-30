Гибель Эмилиано Салы: ФИФА положила конец денежной войне «Нанта» и «Кардиффа»

Спорт

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по спору французского «Нанта» и валлийского «Кардиффа» об оплате суммы трансфера нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе 2019-го в авиакатастрофе.

Поскольку клубы не смогли достичь компромисса, команду английской премьер-лиги (АПЛ) обязали заплатить французам 6 млн евро — первый платеж за трансфер 28-летнего аргентинского футболиста.

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Как известно, изначально «Кардифф» должен был заплатить за футболиста 18 миллионов евро, но в итоге отказался, настаивая на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.

«Нант», в свою очередь, опровергал претензии «Кардиффа», считая, что трансфер Салы полностью соответствовал правилам ФИФА. Также французский клуб указывал на то, что международный трансферный сертификат был зарегистрирован в день пропажи игрока.

В заявлении ФИФА также отмечается, что в целях конфиденциальности сведения о возможных последующих выплатах со стороны «Кардиффа», а также другие условия договоренности между клубами на данный момент не могут быть разглашены.

Напомним, что Сала во время зимнего трансферного окна был продан из «Нанта» в «Кардифф». 21 января он попрощался с одноклубниками, и легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu с Эмилиано Салой вылетел из Нанта в Кардифф. Но примерно за час до запланированного прибытия борт пропал с радаров. Обломки воздушного судна нашли 3 февраля на дне пролива Ла-Манш, а на следующий день в обломках обнаружили тело Салы. Тело пилота Ибботсона до сих пор не найдено.

В ходе расследования выяснилось, что пилот самолета не имел лицензии на перевозку пассажиров. А Эмилиано Сала, ставший после перехода из французского «Нанта» в английский «Кардифф Сити» самым дорогим игроком за всю историю валлийского клуба, перед злосчастным вылетом оставил в соцсетях голосовое сообщение. Футболист говорил, что боится лететь, и ему кажется, что этот самолет вот-вот развалится. 16 февраля с Эмилиано Салой простились в его родном городе Прогресо. На похороны аргентинца пришла его любимая собака.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британская пара села в тюрьму за публикацию снимков тела погибшего Эмилиано Салы.

Фото Getty Images

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