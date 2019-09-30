18-летняя украинка Магучих сотворила сенсацию на ЧМ по легкой атлетике (фото)

Спорт

На чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в столице Катара Дохе, украинские спортсмены завоевали первую медаль.

Настоящую сенсацию сотворила в секторе для прыжков в высоту юная Ярослава Магучих из Днепра, только 19 сентября отпраздновавшая свое совершеннолетие. Наша соотечественница дважды обновила лучший личный результат и установила молодежный рекорд мира — 2,04 м, взяв высоту с первой попытки, что позволило ей завоевать серебряную награду. К слову, на 2,06 м Ярослава решила не идти, наверняка понимая, что не стоит настолько форсировать свои результаты, и лучше вовремя остановиться — впереди в карьере еще будет много подобных стартов.

Обидно, но более опытная Юлия Левченко, на которую также возлагались большие надежды, не смогла преодолеть планку на высоте 2,02 м, и в итоге осталась на четвертом месте, остановившись в шаге от пьедестала.

«Золото» же завоевала россиянка Мария Ласицкене, выступающая, как и все ее соотечественники, под нейтральным флагом. Взяв все высоты с первой попытки, Ласицкене остановилась на высоте 2,04 м — планка 2,08 м ей уже не покорилась. «Бронза» же досталась американке Вашти Каннингем, которая показала тот же результат, что и Левченко, но потратила для этого меньшее количество попыток.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира в Лондоне в 2017-м наша спортсменка также завоевала «серебро» в прыжках в высоту — тогда второй стала Юлия Левченко, и эта медаль стала в итоге единственной на мировом первенстве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярослава Магучих выиграла молодежный чемпионат Европы в шведском Буросе.

Фото IAAF

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