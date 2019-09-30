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«Барселона» – «Интер»: где смотреть онлайн видео матчей Лиги чемпионов
В среду, 2 октября, на легендарном стадионе «Камп Ноу» в Барселоне пройдет матч 2-го тура в группе F Лиги чемпионов между местной «Барселоной» и миланским «Интером». Начало матча — в 22:00.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ «БАРСЕЛОНА» — «ИНТЕР»
На уик-энд соперники провели очередные матчи в чемпионатах своих стран. «Барселона» на выезде обыграла «Хетафе» — 2:0 (Суарес, 41, Жуниор, 49). Подопечные Эрнесто Вальверде с 13 очками (четыре победы, одна ничья и два поражения) занимают в турнирной таблице четвертое место, на два пункта отставая от заклятых врагов из «Реала».
А вот «Интер» в нынешнем сезоне пока не проигрывает, причем в итальянской серии А идет и вовсе без потерь. На этот раз команда Антонио Конте разобралась в гостях с «Сампдорией» — 3:1 (Сенси, 20, Санчес, 22, Гальярдини, 61 — Янкто, 55). Впрочем, легким поединок для «нери-адзурри» не получился — весь второй тайм команда отыграла в меньшинстве после удаления Алексиса Санчеса. В турнирной таблице «неро-адзурри» опережают идущий вторым «Ювентус» на два очка и располагающуюся на третьей строчке «Аталанту» на пять баллов.
В прямой трансляции на территории Украины матч будет показан на телеканале «Футбол 1» (начало — в 22:00).
Также отечественные болельщики смогут следить за следующими поединками.
1 октября (вторник)
«Аталанта» — «Шахтер» — «Футбол 1» — 19:55
«Реал» — «Брюгге» — «Футбол 2» — 19:55
«Тоттенхэм» — «Бавария» — «Футбол 2» — 22:00
2 октября (среда)
«Славия» — «Боруссия» (Д) — «Футбол 1» — 19:55
«Генк» — «Наполи» — «Футбол 2» — 19:55
«Барселона» — «Интер» — «Футбол 1» — 22:00
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Шахтер».
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