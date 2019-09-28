Где смотреть онлайн «Аталанта» – «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 1 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» пройдет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между итальянской «Аталантой» и донецким «Шахтером». Начало — в 19:55 по киевскому времени.

«Горняки», чтобы больше времени посвятить подготовке к матчу еврокубка, провели матч в национальном чемпионате в пятницу, 27 сентября. Подопечные Луиша Каштру на своем поле в Харькове разгромили полтавскую «Ворсклу» — 4:0 (Бондарь, 32, Коноплянка, 50, с пенальти, Патрик, 72, Мораес, 77) и после девяти туров продолжают идти со стопроцентным показателем в турнирной таблице.

Что касается «Аталанты», то свой матч в серии А «бергамаски» проведут в субботу, 28 сентября, когда сыграют на выезде с «Сассуоло». Перед этим же, посреди недели, подопечные Джанпьеро Гасперини обыграли на выезде «Рому», которую тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, со счетом 2:0 (Сапата, 71, Де Рон, 90). После пяти туров «Аталанта», набрав 10 очков, располагаются на третьем месте с отставанием от лидирующего «Интера» на пять баллов.

В прямой трансляции матч «Аталанта» — «Шахтер» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи 1 октября в 19:55. Кроме того, начиная с 18:45, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят предстоящую дуэль, а после завершения поединка оценят увиденное на поле.

Также за онлайн-трансляцией поединка между чемпионом Украины и бронзовым призером чемпионата Италии можно будет следить на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на поединок Лиги чемпионов «Аталанта» — «Шахтер».

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