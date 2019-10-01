Осень порадует погодой: синоптики дали прогноз на 1 октября

Украина

Второй месяц осени для Украины начнется с дождей. Гидрометцентр прогнозирует, что утром 1 октября дождями будет охвачено большинство областей, но уже к обеду осадки останутся лишь в восточной части страны. На остальной территории будет ясно и солнечно — продолжится бабье лето, обещанное синоптиками.

Утром 1 октября возможны порывы северо-западного ветра 15−20 м/с. В дальнейшем ветер стихнет до 7−12 м/с.

После утренних 9−14 градусов в большинстве регионов потеплеет. Воздух прогреется до 13−18°, в Киеве — до 15 градусов. А на Закарпатье, в Прикарпатье и в южных областях ожидается вполне летняя погода с температурой 19−24°.





Напомним, по прогнозам народных синоптиков, начало октября будет теплым и солнечным. А вторая декада порадует коротким потеплением — вторым бабьим летом.

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