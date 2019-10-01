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Скандальный разговор Трампа с Зеленским: СМИ раскрыли еще одну деталь
Во время ставшего скандальным телефонного разговора президентов США и Украины 25 июля Дональд Трамп был не сам. Разговор слушался сотрудниками администрации американского президента, в том числе и государственным секретарем США Майком Помпео.
О том, что Помпео знал о содержании разговора, сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от высокопоставленного сотрудника Госдепартамента. Ранее о роли Помпео в разговоре не было известно. Издание пока воздерживается от прогнозов, какую роль в расследовании против Трампа сыграют сведения о вовлеченности Помпео в телефонный разговор.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео был среди тех, кто активно противился публикации стенограммы телефонных переговоров. Помпео справедливо отмечал, что дискуссии глав государств конфиденциальны, и исключения из этого правила допустимы лишь в экстремальных обстоятельствах.
Как телефонный разговор пошатнул кресло под американским президентом, читайте в материале «ФАКТОВ» «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».
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