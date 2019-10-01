Шоу-бизнес

Новоиспеченная «Мисс Украина» Маргарита Паша из Харькова только вступила в свои обязанности, а уже влипла в языковый скандал. Несколько дней назад известная телеведущая Катя Осадчая сообщила в Instagram-Stories, что в новый выпуск «Світського життя» не войдет интервью с «Мисс Украина-2019» потому что она отказалась общаться с ведущей на украинском языке.

В ответ Паша написала гневный пост в Instagram, в котором после длительных философских размышлений на тему «все вернется каждому бумерангом» заключила, что имеет право выражать свои мысли на каком угодно языке, а кому не нравится, что пишет на русском — может отписаться.

Пост вызвал волну возмущения. После чего Паша сделала публикацию на украинском языке. Маргарита заверила, что отказалась говорить с Осадчей исключительно по причине усталости и плохого самочувствия. Она объяснила, что момента получения короны страшно не высыпается, просыпается каждый день в 4 утра и работает до поздней ночи.

В посте уже на украинском языке, Маргарита пыталась оправдаться и заверить, что владеет государственным языком и не хотела никого оскорбить.

«Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском. Для меня это не имеет принципиального значения, и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было», — оправдалась она.

Но в сети уже взорвалась бомба: пользователи возмущаются поведением «Мисс Украина». Они пишут, что представительница страны на международных конкурсах не имеет права так себя вести. Некоторые даже требуют дисквалификации.

«За что ей дали титул?», «Какая вы „Мисс Украина“, если не уважаете свою страну, ее язык?» — возмущаются в сети.

Национальный комитет «Мисс Украина» по этому поводу пока молчит.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Маргарита Паша рассказала о закулисье конкурса и о том, как будет готовиться к «Мисс мира».

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