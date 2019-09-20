Шоу-бизнес

У меня нет любимого человека, и я этому рада, — откровенное признание «Мисс Украина 2019»

Маргарита Паша получила корону «Мисс Украина» со второй попытки. Четыре года назад харьковчанка уже пробовала свои силы на этом конкурсе, но тогда не смогла воплотить мечту детства. В этом году Маргарита стала самой взрослой участницей конкурса «Мисс Украина». Девушка, имеющая за плечами два высших образования, звание мастера спорта по художественной гимнастике, говорит, что с годами стала мудрее, интереснее. Она готова побороться за корону первой красавицы мира и привезти награду в Украину. «Мисс мира 2019» состоится 15 декабря в Лондоне. Маргарита Паша уже начала к этому конкурсу подготовку, в которую собирается вложить часть своего приза, полученного на «Мисс Украина».

«Каждый день приходится вставать в четыре утра, чтобы привести себя в порядок»

— Понимаю, Маргарита, что после победы вам так и не удалось отдохнуть.

— Это правда. Каждый день после победы на конкурсе мне приходится вставать в четыре утра, чтобы привести себя в порядок. В семь часов утра я уже на видеосъемке или эфире. Потом встречи, интервью до самого вечера.

— Так можно и подорвать свое здоровье.

— Пока держусь на эмоциях, которые меня переполняют с момента победы. Надеюсь, их у меня так много, что хватит как минимум до конца года. Иногда забываю даже поесть, но пью много воды, и организм сам настраивается на работу. Думаю, через две недели мой график станет спокойнее, тогда смогу полностью отдаться подготовке к «Мисс мира».

— Вы ведь шли к короне первой красавицы Украины несколько лет.

— Четыре года. С того самого момента, когда первый раз стала участницей конкурса красоты. В 2015 году я получила титул «Мисс Украина Интернешнл». Но так и не представилась возможность показать себя в этой роли на международном соревновании. Знаете, тогда я даже подумала, что конкурсы красоты — не моя история.

— Что же изменило ваше решение?

— Подруга. Спустя два года после моего участия в конкурсе я встретилась в Лондоне со своей приятельницей. Она сказала, что я должна еще попробовать свои силы и таки добиться победы. Не знаю, как у нее это получилось, но она буквально вселила в меня уверенность в том, что могу сделать это. К тому же, признаюсь, корона королевы красоты была моей детской мечтой. Будучи совсем маленькой, я замирала у телевизора, когда показывали международные конкурсы. Мне нравилось все — как девушки выглядели, двигались, говорили. И я решила, что попробую свои силы еще раз. Два года ушло на подготовку к конкурсу.

Параметры Маргариты Паши: 87—60—89, рост 174 сантиметра

— Вы занимались по специальной программе?

— Да, придумала ее сама. Подтянула свой английский, чтобы достойно выглядеть на сцене. Регулярно посещала спортивный зал, заботилась о своей фигуре, здоровье. И когда поняла, что готова к участию, подала заявку на «Мисс Украина 2019».

—Значит, вы пришли только побеждать?

— Я этого и не скрывала. Ни от организаторов, ни от девочек — своих соперниц. Думаю, сделала максимально все, что от меня зависело, для обладания короной. Выложилась на все сто. 13 сентября, на следующий день после конкурса, силы буквально покинули меня. Я осознала, что достигла своей детской мечты. Потом пришли гордость за себя и уверенность, что могу идти дальше. Хочу сказать всем девочкам, которые, возможно, разочаровались после участия в конкурсе: «Нужно пробовать, работать, и тогда мечта станет реальностью, несмотря на всяческие препятствия. Необходимо верить в себя».

— Неужели у вас не было и минуты сомнения в том, что дойдете до финала?

— Очень нервничала, когда стояла на сцене. Понимала, что мне нужна только корона «Мисс Украина» и больше ничего. Руки похолодели, когда нас на сцене осталось только двое, и одна должна была стать вице-мисс. «Только не я!» — проносилось в голове. Так переживала, что не осознала происходящее, когда назвали первую вице-мисс. До меня не сразу дошло, что получила корону «Мисс Украина 2019».

«Стараюсь не читать комментарии в социальных сетях, куда выливается куча грязи»

— Кто первый обратил на вас внимание в модельном мире?

— Это было, когда я еще училась в школе в Харькове. Меня приглашали участвовать в показах, конкурсах красоты. Я была вице-королевой красоты Харькова. Чем старше, интереснее и мудрее становилась, тем больше появлялось шансов выиграть конкурс. На самом деле красота — достаточно субъективное понятие. Важно не только то, как ты выглядишь, но и то, что у тебя внутри.

— Сейчас это тенденция мировых конкурсов красоты.

— Мне 24 года, и я стала самой старшей участницей «Мисс Украина 2019». Это совершенно нормально, во всем мире давно уже ценят более зрелых девушек — они, в основном, состоявшиеся личности. За ними интереснее наблюдать, они уже получили какое-то образование. Я сама прошла этот путь, и понимаю, что в двадцать лет была еще совершенно не готова к конкурсу. Особенно если речь идет о том, что ты хочешь его выиграть, а не просто показать себя и попиариться. Лучше потратить время на подготовку, прийти и победить. Собственно, это я и сделала.

«До меня не сразу дошло, что получила корону «Мисс Украина 2019», так страшно переживала», — призналась Маргарита

— Известно, что вы вызывали раздражение у многих девушек — своих конкуренток.

— Меня соперницы особо не волновали. Стараюсь не читать их комментарии на своих страничках в социальных сетях, куда выливается куча грязи. Пусть все это будет на их совести. Я конкурирую только сама с собой. Не люблю создавать себе кумиров, как и конкуренток. Девочки, конечно, считали меня своей соперницей. В лагере, где мы готовились к конкурсу последние недели, это очень ощущалось. Даже энергетически. У меня уже есть опыт, и я понимаю, что означают эти косые взгляды.

— Вы представляли для них опасность.

— Они понимали, что я — один из лидеров этой гонки. Знаете, многие девушки напоминали меня двадцатилетнюю. Такие же неопытные, страшно переживающие перед каждым выступлением. Члены жюри своими вопросами загоняли их просто в ступор. В лагере девочки были в постоянных сомнениях, волнениях, нервах. У меня — никаких сомнений. Я достаточно спокойно относилась ко всему, что происходило. По большому счету, какими бы ни оказались результаты конкурса, моя жизнь на этом не остановилась бы. Знаю, одни девочки пытались на меня равняться, а другие — распускали сплетни. Их было достаточно в социальных сетях.

— По поводу вашего покровителя и пластических операций?

— Именно. Все это не имеет под собой никакой почвы. Зависть — плохое качество. Я знала, что в случае победы мое имя будет запятнано. Естественно, были недовольные выбором жюри. По сути, ни одна из победительниц «Мисс Украина» не осталась без критики или каких-то необоснованных обвинений. Меня это не обошло тоже, но я к подобному развитию событий готова.

«Почти десять лет я была вегетарианкой»

— Вы уже не живете в Харькове…

— Закончив магистратуру Харьковского политехнического института по специальности менеджер внешнеэкономической деятельности, переехала в Киев. Сейчас я студентка Киевского института международных отношений, у меня скоро защита магистерской дипломной работы по международному праву. Свое будущее вижу в политике. Но это потом. А сегодня у меня другие планы.

— У вас есть любимый человек?

— Нет. Стараюсь полностью посвящать себя чему-то одному. В настоящее время занята исключительно конкурсом красоты. Думаю, если бы у меня и был молодой человек, нам пришлось бы расстаться. Не думаю, что мы смогли бы совмещать мою бурную работу и личную жизнь. Поэтому даже рада, что его нет.

— Вы очень стройны, подтянуты. Никогда не имели проблем с весом?

— Долгие годы занималась художественной гимнастикой, поэтому полнотой не страдала. У меня был достаточно жесткий тренер, который своих воспитанниц ограничивал в питании и делал из них настоящих леди с прямой спиной. Я и сейчас стараюсь поддерживать здоровый образ жизни. Причем делаю это лет с четырнадцати, когда прочитала книгу о правильном питании.

— Как вы питаетесь?

— Не употребляю сладкого, продуктов, которые содержат трансжиры. Ем очень мало мучного, исключив жареное и приготовленное на подсолнечном масле. Почти десять лет была вегетарианкой, но сейчас иногда употребляю мясо. Могу позволить его раз в три месяца. В основном ем рыбу, морепродукты и запеченные овощи. Люблю готовить сама, но последнее время не успеваю это делать. Приходится в течение дня перекусывать бананами и орехами. Спортивная закалка помогает справляться. Многие даже не подозревают, что сплю иногда всего два часа в сутки.

— Какие у вас параметры тела?

— 87—60—89, рост 174 сантиметра. Вес чуть больше пятидесяти килограммов, я не контролирую его с помощью весов. Подхожу к зеркалу, смотрю на себя. Если все нравится — прекрасно, нет — иду в спортивный зал.

— Как думаете, корона «Мисс мира» вам покорится?

— Очень на это надеюсь. Мечтаю, чтобы Украина вошла в число лучших на этом международном конкурсе. По крайней мере, сделаю все, чтобы это получилось. У нашей команды есть два месяца, чтобы подготовиться и 15 декабря показать себя в Лондоне.

— В качестве приза на «Мисс Украина» вы получили и деньги. Решили, на что потратите их?

— Пока я ими еще не могу распоряжаться. Но хочу половину отдать в свой благотворительный проект, остальные потратить на подготовку к «Мисс мира 2019». По сути, это будет вложение в себя.

Напомним, имя победительницы конкурса «Мисс Украина 2019» стало известно 12 сентября во время грандиозного финала конкурса в столичном Дворце «Украина». Мероприятие прошло с размахом, но не без скандала.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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