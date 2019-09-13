Это моя самая заветная мечта: Маргарита Паша расплакалась, получив корону "Мисс Украина" (фото)

Шоу-бизнес

Новой обладательницей титула «Мисс Украина» стала 24-летняя спортсменка из Харькова Маргарита Паша. Имя победительницы назвали 12 сентября во время грандиозного финала конкурса в столичном Дворце «Украина». Мероприятие прошло с размахом. Для звездных гостей постелили красную дорожку, в холе Дворца угощали шампанским. Девушки модельной внешности, артисты, бизнесмены и политики пришли на национальный смотр красавиц. На сцене выступили также звезды шоу-бизнеса. Все было, гламурно, ярко, но не без скандала.

Технические проблемы возникли с первого же номера. Потапу с его группой Mozgi пришлось трижды начинать свое выступление. После номера шоумен на радостях бросился с объятиями к ведущему Владимиру Остапчуку, участнику шоу «Танці з зірками». Объявляя жюри конкурса, он использовал свое служебное положение и расплылся в комплиментах балерине Катерине Кухар, которая уже в это воскресенье будет оценивать Владимира на паркете.

«Ну что Катерина, я вас объявил на десятку?» — спросил Остапчук. «Это мы увидим в воскресенье», — парировала ему Кухар.

Известный ресторатор, новоизбранный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко сменил сессионный зал Верховной Рады, где успел отличиться в первый день работы, на более привычный для него — концертный. Он не в первый раз оценивает конкурс красоты. Николай чувствовал себя в гламурной тусовке, как рыба в воде.

Дизайнер Юлия Айсина разработала для участниц конкурса образы — от игривых платьиц и купальников, до вечерних нарядов.

Стоит отметить, что состав жюри заметно отличался от ранее заявленного. Красоток также оценивали фотограф Вадим Яцук, продюсер Ирина Горовая, певец Павел Зибров, телеведущая Татьяна Терехова, украинская супермодель Алина Байкова, известный французский фотограф и директор конкурса Виктория Киосе. Она уверяет, что оценивали не только внешние данные участниц.



*Супермодель Алина Байкова

«Мы три месяца наблюдали за девушками. Обращали внимание на их характер, поведение, образование, знание английского языка, социальную и благотворительную активность, умение держаться на публике и презентовать свои проекты. То, что вы видите сейчас, это только красивая картинка», — сказала Виктория Киосе.

Для презентации конкурсанток на сцене устроили экспресс-путешествие вокруг света. Начали с Дальнего Востока. Под песню Оли Поляковой «Мадонна» девушки, в восточных нарядах предстали перед зрителями. Звезда и сама была одета под стать конкурсанткам — в откровенном кимоно, демонстрирующем ее длинные ноги. На шоу Оля представила новую песню «Эй, секундочку» и призвала поддержать участниц. «У нас самые красивые девушки в мире. Это роскошь!», — говорила Оля. Уходя со сцены. Вдруг ей в ноги бросился Остапчук, стал на колено и пытался поцеловать руку.

«Ты что, накурился?» — бросила на ходу Оля и удалилась за кулисы.

Выступлением Alekseev зрителям пришлось наслаждаться дважды. Опять же — по техническим причинам. Зрители очень вяло аплодировали Никите. Завести их решил Остапчук. «А сейчас Alekseev споет для тех девушек, у кого три месяца не было извержения», — пошлил со сцены Владимир, заполняя паузу, пока артиста готовили к повторному выступлению. Он приставал с вопросами к жюри, танцевал, читал стихи, пытаясь развлечь публику.

Самое зрелищное дефиле — в купальниках было в тематике африканского сафари. Фигуристые красотки появились на сцене под хиты Dan Balan. Во время выступления горячий мачо заигрывал с участницами, строил глазки и пытался приобнять девушек. После этого дефиле в следующий этап прошли только 12 участниц.

Пока девушки готовились к следующему конкурсу, на сцене с неожиданным номером выступила зажигательная Michelle Andrade. Ее партнером стал известный хореограф и танцовщик Франциско Гомес, работавший ранее с мировыми звездами Кайли Миноуг и Мадонной.

С эффектным номером выступила TAYANNA, сорвав громкие аплодисменты.

На «европейском» дефиле 12 участниц появились в игривых блестящих платьях в цветах национальных флагов. И только 6 получили путевку в финал.

От членов жюри ведущему Остапчуку передали конверт с именами финалисток. Он торжественно назвал их номера и фамилии. Но уже через минуту стал извиняться, мол, все перепутал и объявил не те результаты. В итоге в финал вместо № 12 прошла № 9 — Марина Киосе, родная сестра директора национального конкурса Виктории Киосе.

Зал недовольно загудел, освистал новый результат и выражал недовольство. «А я тут при чем?», — пытался отшутиться Владимир. Ситуацию пришлось переиграть для телевизионной записи. Ведущему снова якобы вручили конверт, уже с правильными именами, и он объявил 6 финалисток. Зрители скандала не заметят.

«Люблю это телевидение. Все по-настоящему, мы никогда не обманываем», — иронизировал со сцены Остапчук.

Напомним, ранее в сети возникли сомнения на счет того, что участие родной сестры директора конкурса является корректным, и что оценки жюри будут справедливыми.

В финале участниц ждал самый страшный и коварный конкурс — интеллектуальный. Первой пришлось отдуваться Марине Киосе. Она не смогла продолжить название книг «Грозовой…», «Польові дослідження українського …».

Повеселила зрителей своими ответами участница № 13, флорист Юлия Мосейко. По ее мнению, самым дорогим цветком является мак. После этого ответа зал взорвался хохотом. Даже, когда ведущий присел на сцене на корточки, стал допытывать, в чем же ценность этого цветка, наивная Юлия рассказывала о его красоте и нежности.

Еще той интеллектуалкой оказалась № 24 Диана Шабас. Она не смогла расшифровать аббревиатуру КНДР, и назвать отличие с КНР.

Мечтающая о политической карьере Татьяна Чапля, не смогла назвать имя действующего премьер-министра Украины, а также вспомнить последние три цифры числа «пи».

Весьма сообразительной оказалась Маргарита Паша, получившая в итоге корону. На вопрос, что важнее для девушки — иметь гибкое тело или гибкий разум, Маргарита ответила, что нужно быть гибкой по жизни. Однако мастер спорта по художественной гимнастике не смогла назвать имя первой украинской олимпийской чемпионки Александры Тимошенко.

После недолгого совещания жюри вынесло свой вердикт. «Мисс зрительских симпатий» по результатам смс-голосования стала № 14 Анастасия Никитюк. Титул «Мисс интернешнл» и 200 тысяч гривен достались Марине Киосе. А главная корона «Мисс Украина» украсила голову Маргариты Паши. Она также получила 400 тысяч гривен и представит нашу страну на международном конкурсе «Мисс мира».

«Это моя самая заветная мечта», — сказала Маргарита, получив корону. Девушка со спортивным характером со второго раза таки покорила конкурс.

Фото всех финалисток можно смотреть здесь.

Телеверсию конкурса покажет 22 сентября канал «1+1».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО («ФАКТЫ»)



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