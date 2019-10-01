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Украина

Уникальный день: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра

11:39 1 октября 2019 256
погода
Инф. «ФАКТОВ»

2 октября Украину ждет уникальный синоптический день — во всех областях будет солнечно и тепло, до +19…24 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

карта

Погоду на территории Украины будут определять сухие воздушные массы, и единственное, что может испортить солнечный день — это порывистый ветер. Жителей Закарпатья уже предупредили, что порывы могут достигать 34 м/с, то есть ветер близок к штормовым значениям.

карта

Синоптик прогнозирует, что уже с 3 октября в Украину вернутся дожди и похолодание. Первыми перемену погоды почувствуют жители западных областей, а к 5−6 октября снижение температуры коснется большинства регионов Украины.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что украинцев нынешней осенью ждут два «бабьих лета».

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