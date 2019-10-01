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- 12:01 Самолеты уходят на запасные аэродромы: стало известно об очередном ЧП в аэропорту Одессы
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Самолеты уходят на запасные аэродромы: стало известно об очередном ЧП в аэропорту Одессы
В международном аэропорту Одессы снова не смогли приземлиться ряд самолетов. Сильный северо-западный ветер с порывами до 30 м/с не дал возможности лайнерам воспользоваться старой взлетно-посадочной полосой. Повторилась сентябрьская история, когда из-за шквалистого ветра самолетам пришлось искать запасные аэропорты.
«Боинг» авиакомпании AirBaltic, прилетевший из Риги, решил не садиться в Одессе и отправился в «Борисполь». Туда же на посадку проследовал самолет SkyUp из курортного Шарм-эль-Шейха (Египет). Лайнер Turkish Airlines, прилетевший из Стамбула, выбрал для посадки ближайший альтернативный аэропорт, которым оказался кишеневский. Об этом сообщает «Думская».
Напомним, в аэропорту Одессы есть трудности с принятием ряда самолетов, поскольку лайнерам приходится выполнять посадку на укороченной ВПП. Если процесс посадки сопровождается еще и сильным попутным ветром, то пилоты предпочитают не рисковать и ищут альтернативу в лице «Борисполя» или аэропорта «Кишенев».
Трудности возникли из-за затянувшегося строительства новой рулежной дорожки и новой ВПП в одесском аэропорту.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!