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Воспитателя детсада часто самого принимают за ребенка из-за детского лица (фото, видео)
Взрослого воспитателя одного из детских садов в филиппинской провинции Булакан часто принимают за одного из воспитанников этого дошкольного учреждения. 22-летний Фрэнсис Манга обладает совершенно детским лицом. И только рост в 162 сантиметра немного выделяет его из толпы его маленьких подопечных.
Как сообщает Stand for Truth, Фрэнсис всегда выглядел гораздо моложе своих лет. Особенно это стало бросаться в глаза в старших классах школы, когда у его ровесников начала пробиваться борода и появляться прочие вторичные половые признаки. Манга же оставался с виду маленьким мальчиком. Поскольку в школе его никогда не дразнили, ему не пришло в голову обращаться со своей проблемой к врачам. Сам он предполагает, что задержка в росте объясняется тем, что в детстве он был крайне болезненным.
Необычная внешность не помешала Фрэнсису найти работу. Он сдал необходимые экзамены на учителя и устроился в детский сад. «Он обладает всеми необходимыми навыками и любит детей», — говорит администратор детсада.
По словам Фрэнсиса, большинство детей воспринимают его, как старшего брата, но относятся к нему серьезно. При этом он прилагает все усилия, чтобы и внешне казаться учителем — надевает мешковатую одежду, носит узкие кожаные туфли, чтобы выглядеть более взросло.
Хотя одноклассники никогда не обижали и не дразнили Фрэнсиса, он признает, что часто слышит жестокие комментарии от незнакомых людей, но старается их игнорировать. Молодой человек намерен доказать всем, что способен стать уважаемым членом общества. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сеть взволновало видео курящего мальчика на футбольном матче, однако позже выяснилось, что это не ребенок.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!