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Сеть взволновало видео курящего мальчика на футбольном матче: выяснилось, что это не ребенок
Сеть взволновало видео, снятое время футбольного матча в Турции. Во время товарищеского матча между командами «Бурсаспор» и «Фенербахче» камера в ходе телетрансляции выхватила сидевших на трибуне двух мальчиков-болельщиков, один из которых непринужденно курил, «профессионально» затягиваясь сигаретой. При этом благотворительный матч был организован с целью сбора средств на борьбу с раком.
«Курящий мальчик» вызвал возмущение у многих пользователей сети. Видео получило такой резонанс, что турецкие журналисты занялись расследованием и определили личность «мальчика». Оказалось, что на самом деле ему 36 лет. Мужчина пришел на стадион вместе со своим сыном.
Однако, из-за своей нежданной славы в интернете, у этого жителя Турции теперь, как пишет издание Metro, могут быть неприятности с полицией. За курение в общественных местах в Турции предусмотрен штраф в размере 69 турецких лир (примерно 12 долларов).
Fenerbahçe ve Bursaspor'un çocuklar için düzenlediği maçtaki görüntüye bak ahdsahjadshjajhajh pic.twitter.com/2WPsqTpLrU— Nikola (@objektifdegilim) September 8, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть шокировали фото свадьбы взрослой женщины и маленького «мальчика».
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