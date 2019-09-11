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Сеть взволновало видео курящего мальчика на футбольном матче: выяснилось, что это не ребенок

9:03 11 сентября 2019 53
Курящий мальчик
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть взволновало видео, снятое время футбольного матча в Турции. Во время товарищеского матча между командами «Бурсаспор» и «Фенербахче» камера в ходе телетрансляции выхватила сидевших на трибуне двух мальчиков-болельщиков, один из которых непринужденно курил, «профессионально» затягиваясь сигаретой. При этом благотворительный матч был организован с целью сбора средств на борьбу с раком.

«Курящий мальчик» вызвал возмущение у многих пользователей сети. Видео получило такой резонанс, что турецкие журналисты занялись расследованием и определили личность «мальчика». Оказалось, что на самом деле ему 36 лет. Мужчина пришел на стадион вместе со своим сыном.

Однако, из-за своей нежданной славы в интернете, у этого жителя Турции теперь, как пишет издание Metro, могут быть неприятности с полицией. За курение в общественных местах в Турции предусмотрен штраф в размере 69 турецких лир (примерно 12 долларов).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть шокировали фото свадьбы взрослой женщины и маленького «мальчика».

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