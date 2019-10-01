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Потап рассказал об интимной жизни с Каменских (видео)
Известный шоумен и продюсер Потап, выпустивший недавно лиричный клип из нового альбома, не любит говорить о личной жизни. Он долгое время скрывал развод с Ириной Горовой, хранил в тайне роман и свадьбу с Настей Каменских. Исключение артист сделал для Славы Демина, с которым поделился личными секретами в программе «Слава+».
Потап откровенно рассказал о расставании с бывшей женой, сыне, творческих коллаборациях и любимой супруге Насте Каменских. Он признался, что было довольно сложно скрывать отношения на публике. В день свадьбы они решили раскрыть все карты.
«Мне очень надоело скрывать отношения. Скрывать отношения — это не красиво по отношению к женщине и к самому себе. Поэтому настал момент, когда стало уже очень грустно, и мы решили забацать свадьбу», — рассказал Потап.
Он также признался, что жить со звездой непросто, но они с Настей стараются не зацикливаться на быте, а делают его интересным и разнообразным.
«Она International-суперзвезда и она живет дома у меня. И она мне готовит и убирает. Она пару лет „настраивала“ меня, потому что я гулял сильно. Надо освежать свои отношения. Надо освежать свой быт, чтобы быт не был бытом, бытностью. Надо чтобы быт был прикольным», — поделился Алексей Потапенко.
Он говорит, что в свободное от работы время они с женой с удовольствием занимаются домом. Настя прекрасно готовит, иногда — в одном фартуке.
«Выпадающий снег для меня — радость. У меня убирают во дворе, но я беру лопату и сам начинаю чистить снег, поскольку это такая мужская тема. Быт должен быть интересным. Иногда можно позволить своей супруге, даже если вы пуританских мировоззрений, разрешить приготовить вам аль денте макароны в одном фартуке», — признался Потап.
Ранее Настя Каменских жаловалась, что у них с Потапом очень плотные графики, что встречаться иногда приходиться только в аэропортах. Певица призналась, что иногда они занимаются сексом в необычных местах.
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