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- 16:04 Мы очень пылкие любовники: Настя Каменских рассказала о сексе с Потапом
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Мы очень пылкие любовники: Настя Каменских рассказала о сексе с Потапом (видео)
Популярная певица Настя Каменских, показавшая ранее горячие танцы с Потапом, раскрыла интимные подробности их семейной жизни и рассказала, когда родит первенца. Звезда опровергла домыслы поклонников о беременности. Настя призналась, что рада была бы родить ребенка, но всему свое время. Мол, забеременеть — это не проблема. Для нее важно быть готовой к этому важному событию.
«Я была бы очень рада находиться сейчас в таком состоянии. Это дело нехитрое. И когда Вселенная решит нам подарить ребенка… Мне кажется, что это сделается легко и даже, если это будет один часок в каком-то аэропорту», — призналась Настя Катя Осадчей в проекте «Світське життя».
Настя пожаловалась, что у них с Потапом очень плотный график и порой встречаться им приходится в аэропортах.
Катя не постеснялась спросить о сексе в публичных местах. Ответ Насти удивил. «Ну, а почему? Да. Мы очень пылкие любовники», — откровенно призналась Каменских.
Ранее певица призналась, что может дать отпор навязчивым поклонникам. Однажды Настя отхлестала ухажера по лицу букетом роз.
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