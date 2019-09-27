Неожиданно: брутальный Потап выпустил лиричный альбом, в котором рассказал о любви (видео)

Шоу-бизнес

Известный репер Потап не говорит о личной жизни и переживаниях. Даже о свадьбе с Настей Каменских он впервые сообщил клипом «Константа». И вот шоумен поделился новой порцией откровений. Неожиданно брутальный Потап выпустил сольный лирический альбом MISHA//NINA.

В него вошло 7 автобиографичных треков. Музыку и слова написали Потап в соавторстве с молодым саундпродюсером и звукорежиссером Nick Niker (Никита Пучков).

«Все привыкли к Потапу — весельчаку, шоумену, хулигану, в этом альбоме я тот Потап, которого никто не знает — романтичный, добрый, поющий… Это альбом на одном дыхании. О чувстве полного погружения в другого человека, когда хочешь спрятаться ото всех. В него вложены мысли взрослого, опытного, романтичного мужчины об отношении к жизни, конкуренции, любви, музыке. В MISHA/ метафорические истории доброго плюшевого мишки пронизаны главным слоганом, мыслью, характером — ЛЮБОВЬЮ!» — рассказал Потап о новом альбоме.

Его первая композиция — CHINA рассказывает о первых эмоциях, которые испытывает мужчина при виде красивой девушки и влюбляется с первого взгляда. Чувственную и интимную видеоработу сняли режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха (MOZGI Production). По сюжету герой приходит в клуб, чтобы залечить душевные раны… Не обошлось в клипе без эротических сцен.

Напомним, Потап и Настя Каменских долго скрывали свой роман. В день свадьбы Потап выпустил лиричную песню «Константа», а Настя накануне представила трогательную композицию «Обіцяю», в которой призналась в любви Потапу.

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