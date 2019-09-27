- 11:20 Под Винницей простились с погибшим 27-летним бойцом ВСУ: опубликованы траурные фото
- 11:19 Удивительная взаимовыручка: взрослые слоны помогают слоненку, который не может вскарабкаться по склону
- 11:17 Не спал за рулем: эксперты выдвинули новую версию гибели Виктора Цоя
- 11:08 Можно ли киевскому школьнику в транспорте пользоваться старым ученическим удостоверением?
- 11:03 Мать ударила, тетка закопала: жуткие подробности убийства младенца во Львове
- 11:01 Могла и по голове дать: сеть продолжает негодовать из-за нападения спикера Зеленского на журналиста
- 10:55 Всю Россию показали в одном фото
- 10:25 Неожиданно: брутальный Потап выпустил лиричный альбом, в котором рассказал о любви
- 10:23 В Донецке готовятся к смене главаря "ДНР": что ждет местных жителей
- 10:16 Под Киевом спасатели утопили в Днепре пожарную машину: в сеть попало видео
- 09:56 Нет ни про Крым, ни про возмещение ущерба Россией: в Украине указали на явные недостатки Минских соглашений
- 09:55 Украинская девочка, которую бывшие приемные родители называют «взрослым карликом», живет в новой семье на правах ребенка
Неожиданно: брутальный Потап выпустил лиричный альбом, в котором рассказал о любви (видео)
Известный репер Потап не говорит о личной жизни и переживаниях. Даже о свадьбе с Настей Каменских он впервые сообщил клипом «Константа». И вот шоумен поделился новой порцией откровений. Неожиданно брутальный Потап выпустил сольный лирический альбом MISHA//NINA.
В него вошло 7 автобиографичных треков. Музыку и слова написали Потап в соавторстве с молодым саундпродюсером и звукорежиссером Nick Niker (Никита Пучков).
«Все привыкли к Потапу — весельчаку, шоумену, хулигану, в этом альбоме я тот Потап, которого никто не знает — романтичный, добрый, поющий… Это альбом на одном дыхании. О чувстве полного погружения в другого человека, когда хочешь спрятаться ото всех. В него вложены мысли взрослого, опытного, романтичного мужчины об отношении к жизни, конкуренции, любви, музыке. В MISHA/ метафорические истории доброго плюшевого мишки пронизаны главным слоганом, мыслью, характером — ЛЮБОВЬЮ!» — рассказал Потап о новом альбоме.
Его первая композиция — CHINA рассказывает о первых эмоциях, которые испытывает мужчина при виде красивой девушки и влюбляется с первого взгляда. Чувственную и интимную видеоработу сняли режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха (MOZGI Production). По сюжету герой приходит в клуб, чтобы залечить душевные раны… Не обошлось в клипе без эротических сцен.
Напомним, Потап и Настя Каменских долго скрывали свой роман. В день свадьбы Потап выпустил лиричную песню «Константа», а Настя накануне представила трогательную композицию «Обіцяю», в которой призналась в любви Потапу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!