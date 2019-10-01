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Вместо охраны: Джиджи Хадид выпроводила забравшуюся на подиум постороннюю даму (фото, видео)
Во время показа коллекции Chanel на Неделе моды в Париже произошел курьезный случай. На подиуме к дефилирующим моделям неожиданно забралась посторонняя дама (позже выяснилось, что это пранкстер Мари Бенольель или Marie S’Infiltre, ведущая канал на YouTube).
Женщина в черно-белом костюме и шляпке от Chanel, как ни в чем не бывало, принялась вышагивать в ряду моделей. К ней кинулись охранники. Заметив их, незваная гостья резко развернулась и пошла в противоположном направлении. Однако там ей преградила дорогу готовившаяся к своему выходу американская супермодель Джиджи Хадид. Хрупкая с виду 24-летняя девушка, после краткого выяснения отношений, выпроводила Мари вон, положив ей руку на плечо, как заправский бодигард. При этом Джиджи даже не смотрела на нарушительницу, сохраняя каменное выражение лица.
Видео инцидента попало в сеть.
The moment #GigiHadid confronted a prankster who ran onto the #Chanel runway to join the finale. The unidentified woman ran from the audience to disrupt the show, but was soon led away by Hadid and then surrounded by her and a group of models. Stay tuned for full coverage of the show.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..