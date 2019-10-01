Вместо охраны: Джиджи Хадид выпроводила забравшуюся на подиум постороннюю даму (фото, видео)

Шоу-бизнес

Во время показа коллекции Chanel на Неделе моды в Париже произошел курьезный случай. На подиуме к дефилирующим моделям неожиданно забралась посторонняя дама (позже выяснилось, что это пранкстер Мари Бенольель или Marie S’Infiltre, ведущая канал на YouTube).

Женщина в черно-белом костюме и шляпке от Chanel, как ни в чем не бывало, принялась вышагивать в ряду моделей. К ней кинулись охранники. Заметив их, незваная гостья резко развернулась и пошла в противоположном направлении. Однако там ей преградила дорогу готовившаяся к своему выходу американская супермодель Джиджи Хадид. Хрупкая с виду 24-летняя девушка, после краткого выяснения отношений, выпроводила Мари вон, положив ей руку на плечо, как заправский бодигард. При этом Джиджи даже не смотрела на нарушительницу, сохраняя каменное выражение лица.

Видео инцидента попало в сеть.

Ранее на Неделе моды в Париже, как писали «ФАКТЫ», произошел конфуз с Кайей Гербер: дочь Синди Кроуфорд случайно засветила на подиуме голую грудь.

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