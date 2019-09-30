24.01 / 24.29 26.16 / 26.60
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Конфуз с Кайей Гербер: дочь Синди Кроуфорд случайно засветила на подиуме голую грудь (фото, видео)

10:13 30 сентября 2019 496
Кайя Гербер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

С 18-летней Кайей Гербер, которая сейчас является одной из самых востребованных моделей мира, произошел конфуз во время показа коллекции прет-а-порте весна-лето 2020 Valentino в рамках Недели моды в Париже. Как пишет Daily Mail, Кайя вышла на подиум в узкой черной юбке-карандаше и совершенно прозрачной черной блузке, под которую не надела бюстгальтер. Сверху она накинула черный блейзер, частично скрывающий бюст девушки. Однако в один из моментов пола блейзера сдвинулась, обнажив одну ее грудь полностью. Оставаясь профессионалом, дочь прославленной супермодели Синди Кроуфорд и бровью не повела, завершив свой выход.

 

В аналогичную ситуацию попала также американская певица Кристина Агилера по время выступления в Лас-Вегасе. Она была в платье с весьма рискованным декольте, которое съехало еще ниже, чем планировалось. Однако, 38-летняя поп-звезда была готова к такому повороту событий, так как ее соски были предусмотрительно заклеены серебристым скотчем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес сразила всех умопомрачительным декольте почти до пупа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер