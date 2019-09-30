Шоу-бизнес

С 18-летней Кайей Гербер, которая сейчас является одной из самых востребованных моделей мира, произошел конфуз во время показа коллекции прет-а-порте весна-лето 2020 Valentino в рамках Недели моды в Париже. Как пишет Daily Mail, Кайя вышла на подиум в узкой черной юбке-карандаше и совершенно прозрачной черной блузке, под которую не надела бюстгальтер. Сверху она накинула черный блейзер, частично скрывающий бюст девушки. Однако в один из моментов пола блейзера сдвинулась, обнажив одну ее грудь полностью. Оставаясь профессионалом, дочь прославленной супермодели Синди Кроуфорд и бровью не повела, завершив свой выход.

V

Kaia Gerber suffers an awkward wardrobe malfunction as she goes braless in daring sheer top while walking the Valentino catwalk at Paris Fashion Week

======https://t.co/MoQB5od43Z pic.twitter.com/6fiMWO399E — Επικαιρότητα - V — News (@triantafyllidi2) September 30, 2019

В аналогичную ситуацию попала также американская певица Кристина Агилера по время выступления в Лас-Вегасе. Она была в платье с весьма рискованным декольте, которое съехало еще ниже, чем планировалось. Однако, 38-летняя поп-звезда была готова к такому повороту событий, так как ее соски были предусмотрительно заклеены серебристым скотчем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес сразила всех умопомрачительным декольте почти до пупа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter