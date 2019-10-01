Политика

Не выдержал встречи с избирателями: в сети обсуждают скандальное видео с нардепом Тищенко

У бывшего ресторатора, а теперь нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко снова не заладилось живое общение с населением. Попытка пообщаться с участниками митинга под Верховной Радой закончилась тем, что депутат нажаловался на граждан полицейским.

«Выясните, что за люди, которые держат меня за руки и толкают меня в спину. Вот, и вот еще женщина», — указал депутат полиции на не понравившихся ему митингующих.

Несмотря на явную негативную реакцию толпы, покидать место митинга Тищенко не спешил. Остался он даже после прямой просьбы уйти, раз уж голосовал за законы, против которых собственно и вышли предприниматели под Верховную Раду.

В сети комментаторы обратили внимание, насколько быстрым оказалось преображение популярного телеперсонажа в самодовольного политика. «И куда же гламурный ресторатор подевался?» — удивляются пользователи.

Напомним, депутатом Тищенко стал, победив на округе в Святошинском районе Киева. Уже в первый рабочий день в Верховной Раде парламентарий оскорбился на журналистку и выставил себя не в лучшем свете в телеэфире. В день назначения правительства депутат отказался говорить, кого избрал министром, и посоветовал корреспондентке «попить водички». На днях Тищенко снова заставил говорить о себе, когда взял депутатским помощником 22-летнюю модель.

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