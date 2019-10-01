Деньги

Бизнесмен давит на НКРЭКУ делом НАБУ по «Роттердам +» и протестами своих сотрудников у стен регулятора, чтобы получить дешевую электроэнергию для своих ферросплавных заводов. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт отметил, что Коломойский давит на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, для получения электроэнергии для своих предприятий по льготному тарифу. В частности, делом НАБУ по «Роттердам+», протестами своих сотрудников под стенами регулятора, которые продолжаются уже третий месяц подряд.

«Он заинтересован поставлять для своих ферросплавных предприятий дешевую электроэнергию. Недаром они там стучат касками под „Укрэнерго“ постоянно, под НКРЭКУ сидят. Он, в принципе, даже и не скрывает такой своей позиции, я бы так сказал, агрессивно-энергетической», — сказал Корольчук.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Корольчук назвал такое поведение «чистой воды шантажом»: «Есть правоохранительные органы, которые могли бы поинтересоваться, знаете, оказывается ли давление».

Корольчук также напомнил, что на совещании у президента по энергетическим вопросам выяснилось, что цена угля, рассчитанная по формуле «Роттердам +», сегодня самая низкая, дешевле, чем импорт угля из США, Колумбии или ЮАР. Цена «Роттердам +» составляет 1,74 тыс. грн за тонну, импорт из Колумбии и США — 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР — 1,8 тыс. грн за тонну.

Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что Коломойский инспирировал расследование антикоррупционными органами в деле «Роттердам+», имеющее целью давление на членов НКРЭКУ для снижения тарифов.

«Давление он осуществляет для того, чтобы получить для себя льготные условия на электроэнергию. Он это делает не впервые. Он это делал и в 2013—2014 годах, еще при власти Януковича. В этот период он получил почти 2,5 миллиарда гривен льготной экономии на электрическую энергию совсем по другому курсу, чем сейчас. В 2015—2016 годах это давление продолжилось уже, собственно, на меня и было неудачным. Поэтому подключилось медийное давление, а потом появился медийно-юридический пузырь или пузырь от НАБУ и САП», — сказал Вовк, комментируя преследования авторов формулы «Роттердам+», начавшиеся со стороны силовых органов.

Вовк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу «Роттердам плюс».

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