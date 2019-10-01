- 14:41 В России средь бела дня зарезали полковника: детали и видео с места происшествия
- 14:36 Катастрофа MH17: Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха
- 14:34 В Финляндии парень с мечом напал на студентов: есть погибшие и раненые
- 14:30 Эксперт назвал агрессивно-энергетическим давление Коломойского на НКРЭКУ для удешевления электроэнергии на своих заводах
- 14:16 Советник премьер-министра Голик рассказал о рекордной скорости ремонта трассы Запорожье – Мариуполь
- 14:11 Разумков уйдет с поста главы партии «Слуга народа»: названа причина
- 14:08 На трассе Киев — Одесса автобус c пассажирами столкнулся с зерновозом: есть жертва
- 14:08 До 6 октября в Киеве работают продовольственные ярмарки: адреса
- 14:07 Не выдержал встречи с избирателями: в сети обсуждают скандальное видео с нардепом Тищенко
- 14:06 Вокруг фильма о Началовой разгорается новый скандал: в чем причина
- 14:02 Вместо охраны: Джиджи Хадид выпроводила забравшуюся на подиум постороннюю даму
- 13:46 Полицейский с битой устроил кровавую бойню в Полтаве: выяснились новые детали
До 6 октября в Киеве работают продовольственные ярмарки: адреса
На этой неделе ярмарки организованы практически во всех районах столицы. Предприниматели, агрохозяйства, мелкие фермеры, перерабатывающие предприятия доставят разнообразную продукцию. Во время выездной торговли предложат покупателям овощи и фрукты в ассортименте, а также бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие товары. Распродажи проходят до 6 октября включительно с раннего утра и почти до сумерек. Напомним, в запорожском супермаркете покупатели обнаружили «оживший» кунжут.
1 октября (вторник) торговля развернута в районах:
- в Голосеевском — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера).
2 октября (среда) распродажи организованы в пяти районах:
- в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа на рынки «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
3 октября (четверг) покупателей приглашают на локации:
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG" — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.
4 октября (пятница) выездная торговля пройдет:
- в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Подольском — на улице Полковой, 72;
- в Соломенском — на улицах Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);
- в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).
5 октября (суббота) сельхозярмарки работают по адресам:
- в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
- в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12.
6 октября (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Читайте также о том, как не попасться в лапы аферистов при покупке автомобиля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…