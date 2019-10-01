Певица Адель встречается с темнокожим рэпером (фото)

Шоу-бизнес

Британская певица Адель встречается с темнокожим рэпером в стиле грайм, известным под сценическим псевдонимом Скепта (настоящее имя — Джозеф Джуниор Аденуга). Это утверждают английские СМИ. Скепта — нигериец по происхождению. В прошлом году у него был роман с супермоделью Наоми Кэмпбелл.

Друзья звезды надеются, что она и Скепта, которые уже давно состояли в дружеских отношениях, станут отличной парой. Как пишет Daily Mail, Адель и рэпера все чаще видят на людях вместе. Две недели назад певица присутствовала на 37-летии музыканта, которое он праздновал в Лондоне.

Адель является одной из самых богатых певиц Великобритании. Ее состояние оценивается в 180 миллионов. Скепта на данный момент «стоит» около пяти миллионов долларов.

31-летняя Адель в сентябре подала документы на развод со своим мужем Саймоном Конеки.

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