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Певица Адель встречается с темнокожим рэпером (фото)
Британская певица Адель встречается с темнокожим рэпером в стиле грайм, известным под сценическим псевдонимом Скепта (настоящее имя — Джозеф Джуниор Аденуга). Это утверждают английские СМИ. Скепта — нигериец по происхождению. В прошлом году у него был роман с супермоделью Наоми Кэмпбелл.
Друзья звезды надеются, что она и Скепта, которые уже давно состояли в дружеских отношениях, станут отличной парой. Как пишет Daily Mail, Адель и рэпера все чаще видят на людях вместе. Две недели назад певица присутствовала на 37-летии музыканта, которое он праздновал в Лондоне.
Адель является одной из самых богатых певиц Великобритании. Ее состояние оценивается в 180 миллионов. Скепта на данный момент «стоит» около пяти миллионов долларов.
31-летняя Адель в сентябре подала документы на развод со своим мужем Саймоном Конеки.
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