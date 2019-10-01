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Сенцов встретился с Макроном в Страсбурге: опубликовано видео
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с освобожденным из застенков Кремля украинским режиссером Олегом Сенцовым.
Встреча прошла в Страсбурге в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В частности, Макрона интересовало, продолжает ли Сенцов свое творчество. Украинец заверил, что не намерен переориентироваться на общественную и политическую деятельность в ущерб драматургии.
Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными с РФ 7 сентября. Он провел в российском плену пять лет. Наказание по фальсифицированному приговору режиссер отбывал в заполярной колонии Лабытнанги.
Подробно об украинском режиссере читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Как это было: история политического узника Кремля Олега Сенцова».
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..