«Шахтер» в Юношеской лиге УЕФА забил гол после розыгрыша… пенальти (видео)

Спорт

Во вторник, 1 октября, команда донецкого «Шахтера» U19 провела второй поединок в рамках группового турнира Юношеской лиги УЕФА. На поле Сentro Sportivo Bortolotti в Бергамо подопечные 41-летнего испанского специалиста Андреса Карраско сразились со сверстниками из итальянской «Аталанты». Напомним, что в первом туре дончане уступили дома «Манчестер Сити» (1:3), а коллектив из Бергамо проиграл в Хорватии загребскому «Динамо» (0:1).

Очное противостояние «Аталанты» и «Шахтера» завершилось вничью — 2:2 (Пикколи, 45, 71 — Судаков, 25, Абуллаев, 90+4). Причем горняки спаслись от поражения благодаря шикарному дальнему удару Абдуллаева за считанные секунды до финального свистка.

Отметим, что в середине первого тайма в одной из редкой контратак «Шахтера» чемпион мира U20 Сикан заработал пенальти. К 11-метровой отметке подошел Мудрик и… покатил мяч вперед, а набежавший Судаков спокойно поразил ворота итальянцев. Такой вот остроумный розыгрыш пенальти, который дончане, кстати, уже практиковали в матче молодежных составов против «Мариуполя».

0:1 Судаков (25-я мин.)

1:1 Пикколи (45-я мин.)

2:1 Пиколли (71-я мин.)

Кстати, в этот же день в группе F «Манчестер Сити» в родных стенах сыграет с загребским «Динамо».

Победители групп «пути Лиги чемпионов» выходят в 1/8 финала напрямую. А вот восемь вторых мест сыграют в стыковых матчах с представителями «пути чемпионов стран».

Кстати, Украину в юношеской Лиге УЕФА представит также команда U19 киевского «Динамо». В среду, 2 октября, на столичной арене имени Валерия Лобановского (в 17:00) подопечные Игоря Костюка проведут первый матч против македонской «Шкендии» (ответная встреча 1/16 финала — 23 октября в Скопье). В случае преодоления стартового барьера «пути чемпионов стран» динамовцы 6 и 27 ноября сыграют с победителем пары «Богемиан» (Ирландия) — ПАОК (Греция).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Лиги чемпионов «Аталанта» — «Шахтер».

Фото ФК «Шахтер»

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