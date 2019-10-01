Легкий рецепт яблочной и сливовой пастилы: просто и вкусно (фото)

Стиль жизни

Пастила — десерт вкусный и полезный. Ведь в его составе натуральные ягоды и фрукты. Он — прекрасная альтернатива конфетам. И нет большего наслаждения, чем пить чай с пастилой осенним вечером, завернувшись в теплый плед. А приготовить ее несложно и в домашних условиях. Правда, необходимо знать немало тонкостей, чтобы десерт получился аппетитным. И лучше, когда своими секретами делится опытный кулинар. Тогда уж точно продукты и настроение не будут испорчены, а время — зря потрачено.

Рецептом сливовой и яблочной пастилы с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кондитер Елена Зиберт.

— Пастила — это высушенное фруктовое пюре, — говорит Елена Зиберт.— Ее можно сделать в домашних условиях из сезонных ягод или фруктов. И есть даже пастила овощная. Например, тыквенная. Если мы хотим получить максимум пользы, можем не добавлять сахар. А если ягодное или фруктовое пюре кислое, добавьте мед либо сделайте микс со сладкими яблоками или бананами.

— С чего же начать приготовление лакомства?

— Осенью особенно много слив и яблок. Возьмем, к примеру, сливы. Моем, удаляем косточки, пюрируем. Из 1 кг получается около 0,5 л пюре. Затем на противень выкладываем пергамент, а на него — пюре и разравниваем. Толщина должна быть 0,5—0,7 см. Дальше сушим в духовке при 60—70 градусах, чуть приоткрыв дверцу. Это может занять от 6 до 12 часов. В процессе сушки проверяем пастилу на готовность. Она должна не липнуть к рукам. Чтобы пастила быстрее сохла, когда она схватится, но будет еще липкой, можно переложить пергамент с нею из противня на решетку, так она будет сохнуть и снизу. Когда пастила готова, снимаем ее с пергамента, сворачиваем и нарезаем. Либо режем лентами, а потом сворачиваем.

— Как же лучше ее нарезать?

— Режется пастила ножницами. Если пастила плохо снимается, переверните ее, смажьте пергамент смоченной в воде кисточкой, и через минуту он легко снимется.

— Как приготовить яблочную пастилу?

— Ее можно сделать, блендируя яблоки, очищенные от кожуры и семян, а можно сначала запечь яблоки, порезанные на половинки и без семечек, а только потом блендировать.

Пастила — лакомство не только вкусное, но и полезное

— А как готовится ягодная пастила?

— Ягоды моем, блендируем, если нужно, перетираем через сито, чтобы избавить от косточек. Если ягоды кислые, можно добавить мед, сладкие яблоки, сахар, а многие любят именно пастилу с кислинкой. Я к малине добавляла 25 процентов яблочного пюре, для меня — это самая вкусная пастила. Но малина сохла 24 часа. А вот персики, груши высыхают в два и даже три раза быстрее.

— Какие секреты приготовления пастилы гарантируют то, что она получится деликатесной?

— Пастилу не нужно пересушивать. Иначе она не будет пластичной и при свертывании сломается. Самое же сложное в приготовлении — дождаться, пока она высохнет.

— Какие специи можно добавить в пастилу?

— Яблочную хорошо дополнить корицей. Вкусным получится лакомство и с дроблеными орехами. А вообще не бойтесь экспериментировать. Если вам нравится какое-то сочетание фруктов и специй, попробуйте эту композицию воплотить в пастиле.

— Как правильно хранить пастилу?

— Рекомендую это делать в закрытых стеклянных банках. Если нужно хранить долго, она хорошо сохраняется в морозилке. Там она не потеряет свои свойства до года, но размораживать нужно постепенно, сначала несколько часов в холодильнике, потом при комнатной температуре. А в банках при комнатной температуре пастила хранится до полутора месяцев. Лучше небольшие баночки, чтобы слои пастилы не соприкасались, либо каждый слой перекладывать пергаментом.

— С каким напитком лучше подавать пастилу?

— С чаем или кофе. Осенью можно сделать оригинальный клюквенный чай с корицей и гвоздикой, добавив в него немного апельсинового сока.

— Можно ли делать пастилу из замороженных ягод?

— Можно замораживать сразу ягодное пюре, чтоб потом сделать пастилу.

— Нередко дети любят участвовать в приготовлении лакомств. Как приобщить их к приготовлению пастилы?

— Детей можно привлекать для сворачивания пастилы. Можно полосы прямо заворачивать, а можно наискосок. Дайте детям возможность пофантазировать. Может быть, они придумают какую-то свою форму. Важно, чтобы они сворачивали пастилу чистыми руками.

— Вкусно ли миксовать творог с пастилой и предложить такой микс родным и близким на завтрак?

— С творогом лучше карамелизировать яблоки. Это очень вкусно. На сковородку кладем немного сливочного масла, когда оно растаяло, добавляем 2—3 ложки сахара. Когда сахар начал плавиться, выкладываем дольки двух-трех очищенных яблок. Дольки должны быть средней толщины. Через пару минут переворачиваем, чтобы они карамелизировались с двух сторон. Выкладываем на творог. Это не просто вкусно, а супервкусно! Можно посыпать корицей! И приятного аппетита!

— Как вы считаете, можно ли пастилу брать в школу и на работу в качестве перекуса?

— Думаю, это отличная идея, если завернуть ее в пергамент.

— Как реагируют на пастилу ваши родные и близкие? Она у вас на фото очень аппетитна.

— Пастила — это всегда восторг. И у всех свои любимые вкусы.

— Елена, что вас вдохновило на создание пастилы?

— Много подаренных фруктов. Я сварила варенье, часть заморозила… А потом подумала: а почему бы не сделать еще и пастилу?

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Ценить приятное в мелочах, радовать себя и близких. Сладкий подарок — это не только вкусно, но и оригинально. Дегустируйте лакомство, делитесь впечатлениями и будьте счастливы!

Фото из альбома Елены Зиберт

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