Депутатский зал киевского железнодорожного вокзала переоборудовали для нужд военых (фото)

Украина

«Укрзалізниця» трансформировала т.н. «депутатский» зал в зал для обслуживания военнослужащих. Фото обновленного зала ожидания, в котором есть комната для приема пищи, буфет, санитарные комнаты, душ, камеры хранения, телевизор, холодильник, библиотека, розетки для зарядки мобильных устройств. Напомним, «Укрзалізниця» готовит новое повышение цен на билеты.

Традиционные места для сидения заменили диванами.

Также в комнате предоставляется услуга бесплатного WI-FI.

Фото Евгений Кравцов

Зал рассчитан на одновременное размещение в нем 30 человек.

Фото Информатор

Глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов анонсировал намерение в течение 2 недель открыть аналогичные залы ожидания во Львове, Одессе, Днепре и Харькове, а в перспективе — на вокзалах во всех областных центрах.

Доступ военнослужащих в первый круглосуточный зал ожидания, который расположен на первом этаже здания Центрального вокзала с западной стороны, осуществляется по предъявлению удостоверения, которое подтверждает личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

Напомним, в мае волонтеры объявили о закрытии пункта отдыха для военных на киевском вокзале.

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