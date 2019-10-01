Политика

Пять стран создали в ПАСЕ антироссийскую коалицию

В Парламентской ассамблее Совета Европы появилась неформальная группа в составе нескольких национальных делегаций «Балтик+». Как сообщила председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, это стало ответом на безусловное возвращение России в Ассамблею. Напомним, Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Ассамблеи.

«Безусловное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, а следовательно несогласные национальные делегации имеют право прибегнуть к протесту. Поэтому мы создали эту группу», — заявила Ясько Укринформу.

По ее словам, в группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Достигнута договоренность, что группа будет собираться не только в Страсбурге. Так, ноябрьская встреча состоится в Украине. Ее целью будет продолжение консультаций относительно разработки механизма восстановления доверия к Ассамблее.

Напомним, 1 октября делегация Польша присоединилась к частичному бойкоту официальных мероприятий, которые проводятся на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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