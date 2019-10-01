Политика

Бойкот ПАСЕ: к протесту присоединилась еще одна страна

1 октября делегация Польша присоединилась к частичному бойкоту Украиной и рядом стран некоторых официальных мероприятий, которые проводятся на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в кулуарах ПАСЕ корреспонденту Укринформа сообщил Александр Поцей, глава польской делегации.

«Я и моя делегация не будем участвовать в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы», — заявил Александр Поцей.

Польша подписала заявление о совместных действиях стран, которые возражают против безусловного возвращения в ассамблею делегации РФ.

Ранее сообщалось, что сначала делегация Украины отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения делегации Российской Федерации. К протесту присоединилась Литва, а затем поддержать Украину решили также Эстония, Грузия, Латвия, Словакия и Швеция.

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