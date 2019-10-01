Коломойский начал импорт электроэнергии из России, — СМИ

Украина

Сегодня, 1 октября, была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Укрэнерго», пишет «Главком».

По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи». Ее связывают с Игорем Коломойским.

«Эта компания была крупнейшим поставщиком газа «Укрнафты» на «Днепроазот», входящих в группу Коломойского, а также газ другого добытчика бизнесмена «Укрнефтебурение» на государственных тендерах. Кроме того, ее основатель Андрей Короткевич-Лещенко также является партнером в газовой компании ООО «Укр-Альянс Групп», которая участвует в торгах на поставку газа в ProZorrо, также используя справки, выданные «Укрнефтебурение», — пишет «Главком».

Импорт из России стал возможен благодаря исправлению, которое инициировал Андрей Герус путем внесения «изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии».

Как пишет СМИ, Герус, которого связывают с Коломойским, утверждал, что норма будет способствовать импорту из Беларуси, не говоря о России.

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