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На Майдане уже собрались протестующие: первое видео с места событий
На Майдане Незалежності в центре Киева собрались активисты, которые требуют не допустить капитулляции Украины по «формуле Штайнмайера».
Они установили символическую «Йолку», намекающую на незавидную участь изменника Януковича.
В сети появилось первое видео с места событий.
Напомним, сегодня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором представитель Украины Леонид Кучма дал согласие на применение «формулы Штайнмайера» для мирного урегулирования на Донбассе.
По словам Зеленского на брифинге, указанную формулу планируют имплементировать в новый закон Украины, который заменит ныне действующий закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.
На фото: националисты у стен Офиса президента Украины
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.