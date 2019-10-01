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Украина

На Майдане уже собрались протестующие: первое видео с места событий

22:22 1 октября 2019 820
Акция протеста
Инф. «ФАКТОВ»

На Майдане Незалежності в центре Киева собрались активисты, которые требуют не допустить капитулляции Украины по «формуле Штайнмайера».

Они установили символическую «Йолку», намекающую на незавидную участь изменника Януковича.

В сети появилось первое видео с места событий.

Напомним, сегодня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором представитель Украины Леонид Кучма дал согласие на применение «формулы Штайнмайера» для мирного урегулирования на Донбассе.

По словам Зеленского на брифинге, указанную формулу планируют имплементировать в новый закон Украины, который заменит ныне действующий закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

На фото: националисты у стен Офиса президента Украины

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