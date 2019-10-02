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Пропагандисту Соловьёву дали правдивое прозвище в России: сеть в восторге

9:01 2 октября 2019 1563
Пропагандисту Соловьёву дали правдивое прозвище в России: сеть в восторге
Инф. «ФАКТОВ»

Российский шоумен Иван Ургант пошутил о песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», в которой музыкант высмеял телевизионных пропагандистов. Шоумен намекнул, что композиция могла быть посвящена пропагандисту телеканала «Россия 1» Владимиру Соловьеву.

«Мы же все, кто работает по вечерам, мы дружная большая семья. Мы каждое утром просыпаемся под радиопередачи друг друга», — сказал в своей передаче Ургант.

В комментариях к видео, выложенном в Twitter, пользователи решили, что прозвище «Вечерний *удозвон» теперь навсегда закрепится за Соловьевым.

Напомним, в песне Гребенщиков «воспел» собирательный образ российского пропагандиста. Послушав песню, пользователи сети сразу же решили, что композиция адресована именно Владимиру Соловьеву.

Примечательно, что и сам пропагандист правильно понял намек и в своем Telegram-канале предположил, что Гребенщикова укусила «черная вдова» «Бандеровская Украина».


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