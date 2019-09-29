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- 11:57 Гребенщиков в новой песне жестко высмеял путинских пропагандистов
Гребенщиков в новой песне жестко высмеял путинских пропагандистов (видео)
Известный российский поэт и музыкант, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков опубликовал в сети новую песню «Вечерний М». Видео снял Иван Вырыпаев.
Судя по тексту, в композиции представлен собирательный образ пропагандиста российского телевидения. При этом Гребенщиков использует бранные слова.
«Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.
У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.
Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,
И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг", — поет Гребенщиков.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Гребенщиков несколько раз посещал Украину. Так, в августе неожиданно появился на пляже в Бердянске, а в сентябре снова приехал в Украину с импровизированными выступлениями.
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