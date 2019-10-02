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Жених и невеста подрались на свадьбе с полицейскими и провели первую брачную ночь в тюрьме
30-летняя Эшли Джордан и 31-летний Эрик Кордова из американского штата Аризона сделали день своей свадьбы по-настоящему незабываемым. После официального заключения брака пара и гости отправились праздновать это событие в один из баров города Прескотт. Там подвыпившая невеста поссорилась с сотрудником заведения. Вызвали полицию. Эшли и Эрик начали выяснять отношения уже с полицейскими. Завязалась драка. Стражи порядка повалили жениха не землю. Ему на выручку бросились гости. Эшли ударила офицера кулаком в лицо. Возникла всеобщая свалка.
В итоге, как пишет New York Post, самые рьяные «бойцы» — новобрачные, друг жениха и кузен невесты — были арестованы. Свою первую брачную ночь молодожены провели в окружной тюрьме. Джордан препроводили в камеру прямо в свадебном платье. В нем же она позировала для полицейских снимков.
Паре предъявляют обвинения в сопротивлении аресту, нанесении телесных повреждений полицейским и хулиганстве.
Ранее «ФАКТЫ» писали о курьезном случае на свадьбе в Малайзии: гость встретил своего двойника.
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