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Стагнация и упадок: экономист Гуриев рассказал Дудю о реальном положении дел в России
Российская экономика находится в состоянии стагнации.
Об этом рассказал экс-главный экономист ЕБРР, доктор экономических наук Сергей Гуриев в интервью Юрию Дудю.
«Российская экономика растет, но медленно. Её рост гораздо медленнее, чем должен был бы быть. Когда я работал в ЕБРР (Гуриев работал главным экономистом ЕБРР с 2015 по 2019 гг — ред.), наш прогноз всегда был на уровне 1,5−2% в год — это ниже, чем обещал Путин в 2012 году и ниже, чем обещал Путин в 2018 году», — говорит экономист.
Ведущий Юрий Дудь уточнил о каком росте идет речь, если количество бедных в России — около 21 миллиона человек, а у 15 миллионов россиян туалет находится на улице.
«(Экономика — ред.) Растет, но не для всех. Растет в среднем и в целом, но количество бедных растет, а доходы населения падают. Есть люди, у которых доходы растут, а в среднем у россиян — доходы падают. Просто у тех, у кого растут, доходы растут чуть выше, чем у тех, у кого падают. ВВП России растет, но реальные доходы российских домохозяйств на 10% ниже, чем в 2014 году. Бедность выросла. Есть еще различие между Москвой и регионами», — объяснил Гуриев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о планах Кремля поглотить экономику соседней Беларуси.
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