24.66 / 25.25 26.77 / 27.50
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Умер композитор, написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза"

9:39 2 октября 2019 214
Гия Канчели
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В возрасте 84 лет скончался известный советский и грузинский композитор Гия Канчели. В последнее время, как сообщает телеканал Imedi, он проходил лечение в больнице.

Наиболее он известен, как автор музыки к знаменитым фильмам Георгия Данелии — как «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза». Он был обладателем премии «Ника» за лучшую музыку к картине «Кин-дза-дза».

Канчели отрицательно относился к политике президента России Владимира Путина. Он негативно оценивал действия России во время грузино-осетинского конфликта 2008 года. А события, связанные с Украиной, заставили его, как он сам говорил, пересмотреть многие убеждения, поэтому он долгие годы не посещает Россию, невзирая на то, что имеет там много друзей.

Ранее сообщалось о смерти Марка Захарова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер