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Умер композитор, написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза"
В возрасте 84 лет скончался известный советский и грузинский композитор Гия Канчели. В последнее время, как сообщает телеканал Imedi, он проходил лечение в больнице.
Наиболее он известен, как автор музыки к знаменитым фильмам Георгия Данелии — как «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза». Он был обладателем премии «Ника» за лучшую музыку к картине «Кин-дза-дза».
Канчели отрицательно относился к политике президента России Владимира Путина. Он негативно оценивал действия России во время грузино-осетинского конфликта 2008 года. А события, связанные с Украиной, заставили его, как он сам говорил, пересмотреть многие убеждения, поэтому он долгие годы не посещает Россию, невзирая на то, что имеет там много друзей.
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