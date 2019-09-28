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Умер Марк Захаров
В Москве на 86-м году жизни скончался художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров. Он умер после продолжительной болезни, проходя курс лечения в одной из московских клиник. Смерть наступила утром 28 сентября, около 10 часов.
В начале месяца худрука «Ленкома» госпитализировали с тяжелой формой воспаления легких. Сообщалось, что состояние пациента вызывает опасения у врачей. К тому моменту, когда Захаров обратился к медикам, пневмонией были поражены оба легких, и больному было сложно дышать.
Где похоронят Захарова и на какую дату назначено прощание, будет сообщено дополнительно.
Славу и народную любовь Марку Захарову принесли театральные постановки «Ленкома» и фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви». В интервью «ФАКТАМ» Захаров рассказывал, что всегда прислушивался к внутреннему голосу и поэтому отказался от карьеры артиста, посвятив жизнь исключительно режиссерской работе.
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