В Украине готовят новую схему растаможки "евроблях": что известно

Украина

В Украине разработают новую формулу для растаможки «евроблях», которая учтет принципы «справедливого налогообложения». За нарушения владельцам авто будут грозить невероятно жестокие штрафы. Об этом Даниил Гетманцев, глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, заявил во время выступления на митинге за доступную растаможку, который прошел под Радой.

Гетманцев назвал акцию «евробляхеров» преждевременной, так как идет рабочий процесс по созданию нового закона для растаможки автомобилей, и проект уже рассмотрен в Министерстве инфраструктуры, а затем будет направлен в Минфин.

После этого законопроект будет вынесен на рассмотрение народными депутатами. Гетманцев добавил, что новые стандарты растаможки учтут принципы «справедливого налогообложения». Он заявил, что принятие нового закона займет немного времени.

Ранее сообщалось, что ВР отсрочила взимание штрафов за «евробляхи» до конца 2019 года.

Фото: Цензор. НЕТ

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