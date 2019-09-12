Рада поддержала закон об отстрочке штрафов за "евробляхи"

Украина

В четверг, 12 сентября, народные депутаты Украины поддержали президентский проект закона об отсрочке введения серьезных штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации, которые до сих пор не удосужились легализировать свои автомобили.

Владельцам «евроблях» дали три месяца на то, чтобы разобраться с регистрацией своих автомобилей. Утверждение документа в целом поддержали 284 парламентариев.

Так, в тексте закона говорится, что период, когда штрафные санкции не будут действовать, увеличен с 270 до 360 дней. Напомним, что драконовские штрафы должны были вступить в силу с 24 августа этого года.

В то же время в документе нет положений, в которых бы говорилось об уменьшении штрафов, которые должны уплатить владельцы не легализированных авто на иностранной регистрации — речь идет лишь о переносе сроков их вступления в силу. Также нет никаких упоминаний об уменьшении сборов за растаможку.

Материал о том, какие штрафные санкции предусмотрены за несвоевременную растаможку авто на иностранной регистрации «По-настоящему драконовские штрафы: какие наказания ждут владельцев «евроблях» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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