По-настоящему драконовские штрафы: какие наказания ждут владельцев «евроблях»

Украина

В зависимости от срока пребывания авто в стране штраф будет варьироваться от 850 гривен до 170 тысяч гривен:

если машина незаконно находилась в стране до 3 дней — штраф 850 грн;

повторное нарушение в течение года, превышение срока временного ввоза в Украину автомобиля на срок до десяти суток — штраф 5 100 грн;

за превышение срока временного ввоза личного или коммерческого авто или вывоз товаров, кроме личного транспорта — штраф 17 тыс. грн;

задержка в ввозе или вывозе товаров, кроме личных автомобилей, больше чем на 20 дней — штраф 34 тыс. грн;

превышение срока временного ввоза личного или коммерческого авто в страну на срок от 20 до 30 дней — штраф 85 тыс. грн;

задержка более чем на 30 дней, потеря или раскомплектация (разборка) личного или коммерческого транспорта — штраф 170 тыс. грн или конфискация машины.

Кроме того, планируется жестко наказывать и тех владельцев «евроблях», которые решат подзаработать на этих авто в такси. За это предусмотрен штраф в размере 34 тыс грн. Такой же штраф грозит и тем, кто передаст ввезенный в Украину автомобиль с иностранной регистрацией другому лицу.

Словом, у полиции появится законное право останавливать владельцев «евроблях». Также полицейские получат доступ к базам таможенной службы, по которым смогут проверять информацию о дате ввоза автомобиля и о том, кто непосредственно его ввез.

«Если выяснится, что закон о пребывании в Украине автомобиля с иностранной регистрацией нарушен, машину отправят на штрафплощадку. Далее суд может принять решение о штрафе либо о конфискации авто», — сказали «ФАКТАМ» в Нацполиции Украины.

Как будут наказывать владельцев «евроблях» Штраф до 170 тысяч гривен либо конфискация машины грозит тем, кто своевременно не растаможил автомобиль.

грозит тем, кто своевременно не растаможил автомобиль. Штрафовать будут заочно. За нарушение таможенных правил фискалы могут прислать штраф по адресу регистрации в течение трех дней после истечения срока пребывания в Украине. Протокол об админнарушении считается врученным, даже если человек не живет по адресу, который указал. Также после истечения трехдневного срока налоговики сообщат о нарушении в полицию.

Впрочем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», жесткие меры не коснутся украинских заробитчан, которые находятся на консульском учете в стране пребывания. Они смогут ввозить в Украину автомобили с иностранной регистрацией без залога (который равен сумме растаможки авто) на срок до 60 суток, но всего один раз в год.

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