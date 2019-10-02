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День ангела Игоря: поздравления и красивые открытки
В среду, 2 октября, свой День ангела празднуют Игори.
«Факты» собрали открытки и поздравления, которые понравятся каждому имениннику.
Я желаю, чтоб не гаснул
В твоем сердце огонек.
Будь здоровым и счастливым,
Славный парень Игорёк.
Я больших тебе свершений
Пожелаю в этот день.
Двигаться к мечте заветной
Пусть тебе не будет лень.
Будут пусть всегда с тобою
Те, кто дорог и любим.
Я желаю, чтоб заботой
Своих близких был храним.
***
Хочется сказать тебе приятные слова,
Чтоб у женщин от тебя кружилась голова.
Чтобы был всегда любим, не одинок,
И мечты твои сбывались, Игорек.
Имя знатное, ты словно князь у нас,
Хочется чтоб был счастливым каждый час.
Пусть улыбка твоя радует уста,
И хорошее случалось неспроста.
***
Игорь — «воинственный». Что это значит?
То, что тебя ожидают удачи,
И испугается грозное зло,
Также желаю, чтоб в жизни везло!
Чтобы любовь, доброта окружала,
Денег, здоровья не стало было мало,
Чтобы ждал в жизни огромный успех
Без мелких ссор и ненужных помех!
***
Рассудительность и мудрость —
Вот по жизни твой конек.
Ты прекрасный, добрый парень,
Наш любимый Игорек.
Мы желаем быть счастливым,
Звезды с неба доставать,
За своей идти мечтою,
В споре каждом побеждать.
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