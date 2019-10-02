День ангела Игоря: поздравления и красивые открытки

Общество и люди

В среду, 2 октября, свой День ангела празднуют Игори.

«Факты» собрали открытки и поздравления, которые понравятся каждому имениннику.

Я желаю, чтоб не гаснул

В твоем сердце огонек.

Будь здоровым и счастливым,

Славный парень Игорёк.

Я больших тебе свершений

Пожелаю в этот день.

Двигаться к мечте заветной

Пусть тебе не будет лень.

Будут пусть всегда с тобою

Те, кто дорог и любим.

Я желаю, чтоб заботой

Своих близких был храним.





***

Хочется сказать тебе приятные слова,

Чтоб у женщин от тебя кружилась голова.

Чтобы был всегда любим, не одинок,

И мечты твои сбывались, Игорек.

Имя знатное, ты словно князь у нас,

Хочется чтоб был счастливым каждый час.

Пусть улыбка твоя радует уста,

И хорошее случалось неспроста.

***

Игорь — «воинственный». Что это значит?

То, что тебя ожидают удачи,

И испугается грозное зло,

Также желаю, чтоб в жизни везло!

Чтобы любовь, доброта окружала,

Денег, здоровья не стало было мало,

Чтобы ждал в жизни огромный успех

Без мелких ссор и ненужных помех!

***

Рассудительность и мудрость —

Вот по жизни твой конек.

Ты прекрасный, добрый парень,

Наш любимый Игорек.

Мы желаем быть счастливым,

Звезды с неба доставать,

За своей идти мечтою,

В споре каждом побеждать.

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