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Том Круз прилетел в Одессу (фото)

12:19 2 октября 2019 558
Том Круз в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 2 октября, в международном аэропорту «Одесса» приземлился самолет Gulfstream IV (регистрационный номер 808T), принадлежащий голливудской звезде Тому Крузу. По словам очевидцев, «из лайнера вышел сам 57-летний актер, сел в авто и укатил куда-то».

Никакой официальной информации о нахождении Тома Круза в Одессе пока нет, хотя в администрации аэропорта подтверждают факт его прибытия.

Ранее сообщалось о том, что Тома Круза пригласил президент Украины. Отмечалось, что актер задумал новый проект и подыскивает локации для его реализации. Не исключено, что именно для этого он и прилетел в Одессу.

«ФАКТЫ» рассказывали также, что 30 сентября известный голливудский актер Том Круз был замечен в метрополитене Киева, на станции «Золотые Ворота». Надо сказать, что приезд Круза в Киев вызвал небывалый ажиотаж в соцсетях. Одно из смелых предположений пользователей: 57-летний холостяк подыскивает в Украине жену.

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