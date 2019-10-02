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Том Круз прилетел в Одессу (фото)
В среду, 2 октября, в международном аэропорту «Одесса» приземлился самолет Gulfstream IV (регистрационный номер 808T), принадлежащий голливудской звезде Тому Крузу. По словам очевидцев, «из лайнера вышел сам 57-летний актер, сел в авто и укатил куда-то».
Никакой официальной информации о нахождении Тома Круза в Одессе пока нет, хотя в администрации аэропорта подтверждают факт его прибытия.
Ранее сообщалось о том, что Тома Круза пригласил президент Украины. Отмечалось, что актер задумал новый проект и подыскивает локации для его реализации. Не исключено, что именно для этого он и прилетел в Одессу.
«ФАКТЫ» рассказывали также, что 30 сентября известный голливудский актер Том Круз был замечен в метрополитене Киева, на станции «Золотые Ворота». Надо сказать, что приезд Круза в Киев вызвал небывалый ажиотаж в соцсетях. Одно из смелых предположений пользователей: 57-летний холостяк подыскивает в Украине жену.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..