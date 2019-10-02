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Общество и люди

День ангела Олега: красивые поздравления и яркие открытки

17:11 2 октября 2019 77
День ангела Олега
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 3 октября, свой День ангела празднуют Олеги.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и душевные поздравления, которые понравятся каждому имениннику.

Олег

Имен на свете много разных,
И каждое как Божий дар.
Олег — и краткость в нем, и важность,
И разум, и любви пожар.

И отмечая праздник в жизни,
Останься верным ты себе.
Запас имей свой оптимизма,
Чтоб дать отпор любой беде!

Олег, любви тебе на свете —
Взаимной, яркой и святой!
Пусть ждут успех и долголетие,
Пусть ангел будет над тобой!

Олег

***
Поздравляю тебя, Олег,
Долгих лет и достатка желаю,
Пусть безоблачным будет твой век,
И родные теплом окружают.

Ни обиды, ни злые ветра
До тебя пусть не знают дороги,
Зато счастья, любви и добра
Будет просто неслыханно много!

Олег


***
Свои шлю поздравления
Я тебе, Олег,
С тобой идут пусть рядом
Удача и успех.

Пусть бизнес развивается,
Карьера вверх идет,
Желаю, пусть во всех делах
Тебе, Олег, везет.

Желаю, чтоб уверенно
Ты на земле стоял,
И птицу счастья крепко
В своих руках держал.

Олег
***
Поздравляем, друг Олег,
Выпить за тебя — не грех,
Ведь сегодня праздник твой
Отмечаем, дорогой.

Будь по жизни на коне,
А с друзьями — на ровне.
Никогда не зазнавайся,
Не грусти, не огорчайся.

Пусть решаются проблемы,
Не возникнут пусть дилеммы.
Пусть же жизни путь-дорога
Будет гладкой, без тревоги.

Олег
***
Олежка, пусть в твоих глазах всегда горит огонек счастья, любви и веры в себя! Просто оставайся собой, таким же целеустремленным, добрым, искренним и открытым человеком! Я желаю, чтобы ты наполнял свою душу только позитивом и радостными эмоциями каждый день!

Олег
***
Дорогой Олег, я поздравляю тебя от души. Желаю всегда оставаться верным своей мечте, желаю никогда не сомневаться в собственных силах. Пусть для Олега любая дорога будет удачной, пусть любая идея приводит к источнику счастья, достатка, успеха.

Также читайте поздравления с Днем ангела Игоря.

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