День ангела Олега: красивые поздравления и яркие открытки

Общество и люди

В четверг, 3 октября, свой День ангела празднуют Олеги.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и душевные поздравления, которые понравятся каждому имениннику.

Имен на свете много разных,

И каждое как Божий дар.

Олег — и краткость в нем, и важность,

И разум, и любви пожар.

И отмечая праздник в жизни,

Останься верным ты себе.

Запас имей свой оптимизма,

Чтоб дать отпор любой беде!

Олег, любви тебе на свете —

Взаимной, яркой и святой!

Пусть ждут успех и долголетие,

Пусть ангел будет над тобой!

***

Поздравляю тебя, Олег,

Долгих лет и достатка желаю,

Пусть безоблачным будет твой век,

И родные теплом окружают.

Ни обиды, ни злые ветра

До тебя пусть не знают дороги,

Зато счастья, любви и добра

Будет просто неслыханно много!



***

Свои шлю поздравления

Я тебе, Олег,

С тобой идут пусть рядом

Удача и успех.

Пусть бизнес развивается,

Карьера вверх идет,

Желаю, пусть во всех делах

Тебе, Олег, везет.

Желаю, чтоб уверенно

Ты на земле стоял,

И птицу счастья крепко

В своих руках держал.



***

Поздравляем, друг Олег,

Выпить за тебя — не грех,

Ведь сегодня праздник твой

Отмечаем, дорогой.

Будь по жизни на коне,

А с друзьями — на ровне.

Никогда не зазнавайся,

Не грусти, не огорчайся.

Пусть решаются проблемы,

Не возникнут пусть дилеммы.

Пусть же жизни путь-дорога

Будет гладкой, без тревоги.



***

Олежка, пусть в твоих глазах всегда горит огонек счастья, любви и веры в себя! Просто оставайся собой, таким же целеустремленным, добрым, искренним и открытым человеком! Я желаю, чтобы ты наполнял свою душу только позитивом и радостными эмоциями каждый день!



***

Дорогой Олег, я поздравляю тебя от души. Желаю всегда оставаться верным своей мечте, желаю никогда не сомневаться в собственных силах. Пусть для Олега любая дорога будет удачной, пусть любая идея приводит к источнику счастья, достатка, успеха.

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