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День ангела Олега: красивые поздравления и яркие открытки
В четверг, 3 октября, свой День ангела празднуют Олеги.
«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и душевные поздравления, которые понравятся каждому имениннику.
Имен на свете много разных,
И каждое как Божий дар.
Олег — и краткость в нем, и важность,
И разум, и любви пожар.
И отмечая праздник в жизни,
Останься верным ты себе.
Запас имей свой оптимизма,
Чтоб дать отпор любой беде!
Олег, любви тебе на свете —
Взаимной, яркой и святой!
Пусть ждут успех и долголетие,
Пусть ангел будет над тобой!
***
Поздравляю тебя, Олег,
Долгих лет и достатка желаю,
Пусть безоблачным будет твой век,
И родные теплом окружают.
Ни обиды, ни злые ветра
До тебя пусть не знают дороги,
Зато счастья, любви и добра
Будет просто неслыханно много!
***
Свои шлю поздравления
Я тебе, Олег,
С тобой идут пусть рядом
Удача и успех.
Пусть бизнес развивается,
Карьера вверх идет,
Желаю, пусть во всех делах
Тебе, Олег, везет.
Желаю, чтоб уверенно
Ты на земле стоял,
И птицу счастья крепко
В своих руках держал.
***
Поздравляем, друг Олег,
Выпить за тебя — не грех,
Ведь сегодня праздник твой
Отмечаем, дорогой.
Будь по жизни на коне,
А с друзьями — на ровне.
Никогда не зазнавайся,
Не грусти, не огорчайся.
Пусть решаются проблемы,
Не возникнут пусть дилеммы.
Пусть же жизни путь-дорога
Будет гладкой, без тревоги.
***
Олежка, пусть в твоих глазах всегда горит огонек счастья, любви и веры в себя! Просто оставайся собой, таким же целеустремленным, добрым, искренним и открытым человеком! Я желаю, чтобы ты наполнял свою душу только позитивом и радостными эмоциями каждый день!
***
Дорогой Олег, я поздравляю тебя от души. Желаю всегда оставаться верным своей мечте, желаю никогда не сомневаться в собственных силах. Пусть для Олега любая дорога будет удачной, пусть любая идея приводит к источнику счастья, достатка, успеха.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!