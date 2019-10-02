Политика

Зеленский искренне хочет мира: у Порошенко рассказали о переговорах с президентом

В партии «Европейская солидарность» оценили миротворческие усилия президента Зеленского, однако не верят в то, что ему удастся переиграть Путина. Об этом сообщила нардеп от «ЕС» Ирина Геращенко, подводя итоги встречи представителей фракции с главой государства. Напомним, Зеленский провел несколько встреч в парламенте ради объяснения позиции Украины по «формуле Штайнмайера».

По ее словам, встреча продолжалась около 40 минут, чего недостаточно, чтобы снять все вопросы, ведь однопартийцы Петра Порошенко видят в «кремлевских» формулах капканы для Украины.

Геращенко назвала недопустимым закрытость власти в вопросе установления мира.

«Это ненормально, когда Украина узнает о подписании каких-либо документов в Минске из российских СМИ», — подчеркнула она, напомнив, что в Раде VIII созыва существовала неформальная Минская платформа, где обсуждали проблематику и законопроекты, связанные с урегулированием конфликта на Донбассе.

Депутат сообщила, что «Европейская Солидарность» вместе с фракцией партии «Голос» пригласили в Раду министра иностранных дел и начальника Генерального штаба.

Напомним, ранее в «Слуге Народа» опровергли сообщения о том, что Украина сдала позиции на Донбассе, согласившись на «формулу Штайнмайера».

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