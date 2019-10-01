"Формула Штайнмайера" для Донбасса: успех Зеленского или капитуляция Украины

Украина

На Донбассе уже шестой год продолжается война, практически ежедневно там гибнут наши ребята. Одним из основных тезисов избирательной кампании Владимира Зеленского было как раз окончание войны на востоке страны. Не победа и вывод российских войск, а «мир».

Сегодня Киев официально дал согласие на урегулирование конфликта на Донбассе по так называемой «формуле Штайнмайера», что вызвало волну негодования среди населения Украины. Давайте разберемся по пунктам.

Что такое формула Штайнмайера?

Её нет. Официально никто из широкой публики документа не видел. Более того, даже в ОБСЕ признают, что такого документа не существует. Ходили разве что слухи о сценарии проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Интерпретации были разными. Самое частое упоминание «формулы» гласило, что Донбасс ждут выборы по украинским законам, которые в итоге должны признать ОБСЕ. В день выборов в 20:00 в ОРДЛО начинает на временной основе действовать закон о специальном статусе Донбасса, в котором, вероятно, будут прописаны права региона на широкую автономию, на собственные вооруженные формирования и прочее. На постоянной основе этот закон начнет действовать после признания ОБСЕ выборов демократическими.

Что дальше?

В ближайшей перспективе Украина возложит на себя ответственность за восстановление разрушенного Донбасса, того самого, с которого Россия пять лет вывозила заводы и предприятия, и большая часто которого разбита вследствие боевых действий. В более долгой перспективе «самостоятельный» регион Донбасс (или какое там ему название дадут, может «Новороссия» — Авт.) сможет блокировать любое движение Украины в сторону цивилизации, ЕС и НАТО.

Европе война на Донбассе невыгодна. И Париж, И Берлин с огромным удовольствием признают мир на востоке нашей страны, вернувшись к «just business» с Россией. Немецкие и французские предприниматели требуют этого с момента введения самых первых санкций. Более того, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, очевидно под ручку с Владимиром Путиным и возможно Владимиром Зеленским станут главными кандидатами на Нобелевскую премию мира.

Читайте также: Зеленский должен понимать: лавровый венок Кремль готовит не ему

В результате Украина останется один на один с сепаратистским регионом, который будет управляться Россией. Да, возможно, над Донецком когда-то вывесят украинский флаг, но де-факто не стоит надеяться, что Кремль отдаст такой мощный рычаг воздействия на Украину.

Если вы считаете, что простого украинца это не коснется, то вы сильно ошибаетесь. Восстановление инфраструктуры, выплаты вчерашним боевикам и пенсии адептам «русского мира» — все это и даже больше будет финансироваться из бюджета Украины. А это десятки миллиардов долларов.

Кстати о вчерашних боевиках — их ждет амнистия. Да, Зеленский декларирует, что те, кто замешан в убийствах и пытках, не будет освобожден от наказания и должен пройти через следствие. На словах звучит красиво. В реальности много ли мы знаем о том, что творится за линией разграничения? Как и кто будет отделять рядовых боевиков от тех, кому амнистия по новому закону не будет положена? Ответа на этот вопрос нет.

Вернемся к вопросу выборов. Зеленский на брифинге вечером 1 октября заявил, что выборов под дулами автоматов не будет. Журналист Олег Базар допустил, что команда президента попросту уверена в победе на выборах в ОРДЛО. По словам его источников, есть даже некоторые результаты соцопросов, которые показали 70% поддержки «Слуги народа» на неподконтрольных Киеву территориях. Классно, да? Почему же тогда на парламентских выборах Донбасс проголосовал за партию Медведчука? И это была та часто региона, в которой есть украинские СМИ, телевидение и свобода слова. Как после такого можно верить в 70% поддержки «Слуги народа» на территориях, которые десятки лет находятся в российском информполе, а последние пять лет попросту пропитаны пропагандой?

Спустя время там даже проведут довыборы в Верховную Раду. Типичные моторылы и гиви получат депутатский мандат и усилят пророссийское лобби в украинском парламенте.

Сценарий Путина

О реализации описанного выше плана действий Кремль мечтал с самого начала. Восстанавливать разграбленный Донбасс будет Украина, а не Россия. Политическая «черная дыра» будет на теле Украины, а не России. Более того — о России вообще ни слова. Гражданский конфликт, ведь правда? Об этом с первого дня говорил Путин, об этом не так давно заговорил Коломойский. В такой ситуации сложно поверить, что в 2014 именно Коломойский спас Днепр от навалы российской чумы. В 2019-м сценарий Путина превращается в реальность, причем руками самих украинцев.

Зеленский сливает Украину?

Говорит, что нет. Владимир Зеленский практически не общался с прессой во время избирательной кампании, да и в первые месяцы он дал понять журналистам, что «я вам ничего не должен». Мне очень не хочется верить в то, что Зеленский сознательно капитулирует перед Кремлем. Правда. Да, он давно говорил, что готов стать на колени перед Путиным. Лишь бы прекратилась война. «Просто перестать стрелять». Мне очень хочется склоняться к версии, что Зеленский просто не понимает, что делает и, добиваясь красивых целей (освобождение пленных моряков и политзаключенных, например), не видит долгосрочных последствий.

Как тут не вспомнить слова Андрея Богдана о стратегии Зе-команды: «Мы сами не знаем, что мы будем делать. С утра что-то произошло, в обед мы посоветовались, в пять часов выпустили ролик, или выступление, или что-то сказали», — победно говорил нынешний глава ОП после победы Зеленского на выборах президента.

В сухом остатке

Судя по брифингу, Зеленский оставил себе небольшое окошечко для маневра. Очень небольшое. И это окошко закроется сразу после голосования Верховной Рады за новый закон о спецстатусе Донбасса, куда как раз должны включить эту самую «формулу Штайнмайера». Готовы ли наши парламентарии пойти против воли президента и саботировать план капитуляции перед Россией? Есть очень большие сомнения.

Нужно помнить: враг очень коварен. Если вы думаете, что после последнего выстрела Россия перестанет вести антиукраинскую пропаганду, то вы сильно заблуждаетесь. Пропаганда — весьма эффективна и малозатратна для Кремля. Диверсанты, шпионаж, дестабилизация. Все это тоже никуда не уходит. РФ — циничный и беспринципный враг. Есть цель — вернуть Украину в «русский мир». И к этой цели будут идти. Стоит признать, что мы и сами весьма успешно движемся в том направлении. То проукраинское единство, которое чувствовалось в 2014—2015 годах улетучилось. Навскидку, можете назвать хотя бы одного-двух моральных авторитетов нации? Таких, которые не успели «зашквариться» за последние годы? То-то же.

P. S. Я сознательно не упомянул о Крыме. Его нет. Забудьте.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter