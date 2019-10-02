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Умер известный певец Карел Готт

13:18 2 октября 2019 51
Карел Готт
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Ушел из жизни знаменитый чешский исполнитель Карел Гот. Он скончался в Праге на 81 году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти легендарного певца сообщила продюсер Анета Штолцова.

«Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи. Он умер в кругу близких, находясь с семьёй», — сообщила она.

«С глубочайшей скорбью в сердце сообщаю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни. Он ушел в спокойном сне, в кругу семьи», — сообщила также вдова певца Ивана Готтова.

В сентябре Карел Готт признался, что серьезно болен. У него диагностировали острую лейкемию. Певец лечился в одной из пражских клиник.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что 1 октября в Москве похоронили знаменитого режиссера Марка Захарова.

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