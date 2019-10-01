- 11:29 Головкин – Деревянченко: где смотреть онлайн бой за титул чемпиона мира
- 11:20 Это недопустимо: Безсмертный обнародовал текст "формулы Штайнмайера"
- 11:05 Оккупанты перебрасывают авиацию по Крымскому мосту
- 11:00 «Аталанта» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:56 Потрясающая находка: под Полтавой дорожники случайно разрыли скифские курганы
- 10:55 Миссия выполнима: Том Круз встретился с Владимиром Зеленским
- 10:47 Вывозили еду в чемодане: туристы из России опозорились на отдыхе в Турции
- 10:30 В Днепре водитель Skoda устроил жуткое ДТП на кладбище
- 10:27 Дзидзьо хотел уйти вместо MARUV: откровенное признание партнерши певца по «Танцях з зірками»
- 10:25 Где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике: прямые трансляции финалов
- 10:23 Отмена субсидий, осенний призыв и отказ от мелких монет: что изменилось в Украине с 1 октября
- 10:22 В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым
В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым (фото, видео)
В Москве прощаются с режиссером театра и кино, художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым. Режиссер скончался 28 сентября, немного не дожив до своего 86-летия. О смерти Захарова сообщила администрация московской клиники, где режиссер проходил курс лечения от последствий двусторонней пневмонии.
Прощание с Захаровым организовано в театре «Ленком». В главный зал можно принести цветы и отдать последние почести режиссеру. Рядом с гробом с каждым часом становится все больше венков.
Первыми проститься пришли актеры и администрация театра «Ленком». Было озвучено предложение присвоить театру имя Марка Захарова.
Напомним, похоронят Захарова на московском Новодевичьем кладбище — в той его части, где нашли последний приют знаковые личности кино и театра — актеры Леонид Броневой и Олег Табаков, актер и режиссер Станислав Говорухин.
Также стало известно, какое наследство оставил Захаров и кому достанется все имущество режиссера.
Фото mk.ru
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!