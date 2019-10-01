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Культура и искусство

В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым (фото, видео)

10:22 1 октября 2019 899
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Инф. «ФАКТОВ»

В Москве прощаются с режиссером театра и кино, художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым. Режиссер скончался 28 сентября, немного не дожив до своего 86-летия. О смерти Захарова сообщила администрация московской клиники, где режиссер проходил курс лечения от последствий двусторонней пневмонии.

Прощание с Захаровым организовано в театре «Ленком». В главный зал можно принести цветы и отдать последние почести режиссеру. Рядом с гробом с каждым часом становится все больше венков.

захаров

Первыми проститься пришли актеры и администрация театра «Ленком». Было озвучено предложение присвоить театру имя Марка Захарова.

Напомним, похоронят Захарова на московском Новодевичьем кладбище — в той его части, где нашли последний приют знаковые личности кино и театра — актеры Леонид Броневой и Олег Табаков, актер и режиссер Станислав Говорухин.

Также стало известно, какое наследство оставил Захаров и кому достанется все имущество режиссера.

Фото mk.ru

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